В Петрозаводске День народного единства отметили фестивалем варенья

В Петрозаводске в День народного единства прошел фестиваль варенья. Целый котел лакомства приготовил шеф-повар Антон Калинин. Это его фирменное варенье из клюквы.

А вообще праздник на главной площади города назывался "Марьяне" по имени карельской красавицы. Именно она задобрила сказочными дарами снежную свиту бога северного ветра - Борея, подтвердив пришествие зимы. Ему же Марьяне передала и корзину клюквы. Потом всех гостей фестиваля, а их было несколько тысяч, угощали клюквенным вареньем и пирогами из этой традиционной северной ягоды.

Жители города водили хороводы, танцевали с фольклорными коллективами и пили чай и молоко с медом из полевой кухни.