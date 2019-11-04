В Вологодской области отремонтируют 130 сельских домов культуры

В селе Шуйском Междуреченского района Вологодской области наконец-то капитально отремонтировали сельский дом культуры - на это потрачено почти 20 миллионов рублей из областного бюджета. Учреждение стало первым участником региональной программы "Сельский дом культуры", в ходе которой власти обязались за пять лет привести в порядок 130 зданий.

Теперь бывший дом культуры в Шуйском называется Центром культурного развития. А построен он был еще в 1960 году и с того времени капитально не ремонтировался. Как следствие, все системы в нем давно пришли в упадок и морально устарели.

Поэтому модернизацию начали с фундамента. Его заменили, а потом полностью привели в порядок кровлю в 1,2 тысячи квадратных метра. Поставили новую систему отопления, электрическую проводку, окна и двери, а также смонтировали пожарную сигнализацию.

Администрация Междуреченского района выбрала подрядчика, который отремонтировал фасад и санузел, провел дренажные работы и сделал в концертном зале амфитеатр. А еще там впервые появилось профессиональное звуковое оборудование стоимостью полмиллиона рублей и новые кресла.

С нетерпением ждут ремонта и в деревне Княже. Ее старый сельский дом культуры - а его построили по так называемому южному проекту с большими окнами - практически не отапливается. Масляные радиаторы давно отслужили свой срок, а трубы засорились. Поэтому самодеятельным артистам и зрителям приходится одеваться как можно теплее. Кроме того, в здании течет крыша, а фильмы давно не показывают из-за устаревших кинопроекторов.

Собственных денег на ремонт у местной администрации нет. И теперь ее работники, а также все жители деревни надеются на программу "Сельский дом культуры". Как стало известно корреспонденту "Российской газеты", только в текущем году на ее реализацию в областном бюджете предусмотрено порядка 56,5 миллиона рублей.

Кстати, в селе Старое того же Междуреченского района до конца 2019 года откроется многофункциональный центр, в котором разместятся и дом культуры, и библиотека, и филиал школы искусств. Последний разместят в двухэтажном здании бывшего детского сада, ребятишек из которого перевели в помещения Старосельской средней школы.

Что касается Центра культурного развития в селе Шуйском, то второй этап ремонта в нем продолжится уже в будущем году. Ожидается, что в здании смонтируют новое вентиляционное оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию и обязательно смонтируют новую входную зону.