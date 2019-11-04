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05.11.2019 20:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Атаманом Всероссийского казачьего общества стал вице-губернатор Кубани
Текст: Юрий Гень (Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Указ президента о назначении атамана Всероссийского казачьего общества (ВКО) фактически завершил формирование новой федеральной структуры с общей численностью подчиненных в 600 тысяч человек и подразделениями во всех регионах страны. Атаманом ВКО в соответствии с указом стал Николай Долуда, который до последнего времени являлся вице-губернатором Краснодарского края и одновременно атаманом Кубанского казачьего войска.
Николай Долуда до последнего времени являлся вице-губернатором Краснодарского края и одновременно атаманом Кубанского казачьего войска. Фото: Владимир Аносов Николай Долуда до последнего времени являлся вице-губернатором Краснодарского края и одновременно атаманом Кубанского казачьего войска. Фото: Владимир Аносов
Николай Долуда до последнего времени являлся вице-губернатором Краснодарского края и одновременно атаманом Кубанского казачьего войска. Фото: Владимир Аносов

По поручению президента штаб-квартира казаков будет создана в Москве, а правительство выделит из госказны субсидии на финансирование деятельности ВКО.

В школах Оренбуржья создано 40 казачьих классов

Всероссийское казачье общество, впервые в истории государства объединившее 11 казачьих войск по всей стране, во многом появилось благодаря усилиям Николая Долуды. Ему 67 лет. В 2007 году Долуда был избран атаманом Кубанского казачьего войска, а в 2009 году получил звание казачьего генерала.

Именно Кубанское казачье войско (ККВ) под управлением Николая Долуды инициировало создание Всероссийского казачьего общества и фактически стало его ядром. За 12 лет работы на своем посту Долуда преобразовал эту рыхлую краевую структуру в мощное ведомство. Сейчас численность казаков в кубанском войске достигло 53 тысяч человек, а с членами семей - 166 тысяч. В пользовании Кубанского казачьего войска находится 17,7 тысячи гектаров земли.

В школах по всей Кубани были созданы казачьи классы и кадетские корпуса. Учрежденный Союз казачьей молодежи объединил 90 тысяч человек.

Фото: Фото из архива Сергея Пименова
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- Необходимость объединения казачества России назрела уже давно. Дело в том, что потенциал казачества, как инструмент государственной службы, патриотического воспитания молодежи и независимой системы воспитания и образования - достаточно высок. Но он мало используется российским государством, - рассказал Николай Долуда, говоря о целях и задачах создания новой федеральной структуры.

В итоге прошел Большой круг российского казачества, в котором приняли участие более 1,5 тысячи представителей всех 11 реестровых казачьих войск России, общественных объединений казаков, молодежных казачьих организаций из 80 регионов страны. Там было принято окончательное решение о создании Всероссийского казачьего общества.

В уставе общества обозначено, что его атаман является "наказным", то есть не избирается на собрании казаков, а назначается главой государства.

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