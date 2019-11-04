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04.11.2019 23:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эксклюзив в инклюзиве

В лучшей школе России особенные дети получают профессию
Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
Лучшей инклюзивной школой России стала СШ N 3 в небольшом городе Михайловка в Волгоградской области. Таковы итоги Всероссийского конкурса. Победителей наградила министр просвещения Ольга Васильева: приз - интерактивная панель для занятий.

Инклюзивное - значит, доступное. Когда ребята с особенностями здоровья учатся вместе с обычными детьми. Для учителей и воспитанников СШ N 3 это не что-то из ряда вон, а обычная практика.

- Четыре года назад у нас было 279 учеников, сейчас - 420. Из них 167, то есть почти 40 процентов, дети с ограниченными возможностями. Но для всех - это просто школьники, - говорит методист Ирина Старостина.

Да, тут есть и пандусы с подъемниками, и специальная мебель, и специальное учебное оборудование. Однако не это главное. Здесь отличные педагоги, психологи и логопеды. Они могут выстроить индивидуальный учебный план с учетом потребностей любого малыша. А ребят постарше знакомят с профессиями: уже в 10-м классе начинается углубленная трудовая подготовка. Ребята продолжают ходить в свою школу до 12-го класса и оканчивают ее в 19 лет.

Фото: Иван Фомин
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Модель, по которой работают педагоги из Михайловки, называется "Школа равных возможностей". Ученики и ученицы могут стать облицовочниками-плиточниками, рабочими зеленого хозяйства, санитарками, швеями, каменщиками, рабочими по ремонту зданий. На самом деле ничего нового: это проверенный временем, но сильно подзабытый, учебно-производственный комбинат. И родители "особенных" детей охотно ухватились за такую возможность.

В прошлом году состоялся первый выпуск по специальной программе. И рабочие руки оказались востребованы в городке. Конечно, допустим, санитарка получает мало. Но это профессия - все равно серьезная опора в жизни. А вот парни на стройке зарабатывали и до 30 тысяч в месяц, что для глубинки очень приличные деньги.

- Нам крупно повезло, что в городе есть такая школа. Сын Глеб в этом году пошел в первый класс и очень доволен. У них в 1 "Г" всего пять человек, с которыми занимаются дефектолог, психолог, логопед. Специально адаптирована физкультура. Все нравится, - говорит мама ученика Виктория Александрова.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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