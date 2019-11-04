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04.11.2019 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пятые сутки поисков: В Крыму в Черном море пропал рыбак

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Акватория Алушты. Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым Акватория Алушты. Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Акватория Алушты. Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым

Сотрудники МЧС продолжают поиски рыбака, который пропал несколько дней назад в акватории Черного моря у берегов Алушты. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

- Личный состав Государственной инспекции по маломерным судам и государственного казенного учреждения "Крым-Спас" проводит поисковые работы, - рассказал глава ведомства Сергей Шахов. - Ежедневно к работам привлечены порядка 15 человек, три единицы техники, в том числе плавсредства. Поиски результатов пока не дали.

Фото: iStock
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В МЧС уточнили, что водолазы обследовали предположительное место последней стоянки рыбака, а десантная группа "Крым-Спаса" дважды на вертолете МЧС России Ми-8 совершила облет над акваторией (более 270 квадратных километров).

Сообщение о том, что в районе санатория "Эврика" в Алуште на надувной лодке рыбака уносит в открытое море при волнении в три балла и силе северного ветра до 7 м/с, поступило на пульт оперативного дежурного МЧС 30 октября в 12.50. На предположительное место происшествия прибыл катер ЮМС-600 с водолазами-спасателями. В течение трех часов они обследовали акваторию Черного моря на расстоянии 7 миль от берега. После того, как поиски не принесли результата, специалисты МЧС задействовали для работ воздушное судно.

Ранее в МЧС по республике со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили об ухудшении на полуострове погодных условий из-за прохождением холодного фронта 30-31 октября и 1 ноября: усилении северо-восточного ветра до 15-20 м/с, дождях (в горах с мокрым снегом) и понижении максимальной температуры воздуха до пяти-десяти градусов.

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