Президент назначил атамана Всероссийского казачьего общества

Президент подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества и поручил разместить штаб казаков в Москве.

Долуде 67 лет, он родился на Украине. С 2007 года был атаманом Кубанского казачьего войска, в 2009 году стал казачьим генералом. С 2015 года Долуда - вице-губернатор Краснодарского края, курирует вопросы казачества, физкультуры и спорта.

Владимир Путин также утвердил устав Всероссийского казачьего общества и поручил правительству в течение трех месяцев разместить штаб казаков в Москве и предоставить субсидии из госказны на деятельность казачьего общества.