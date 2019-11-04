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04.11.2019 22:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Президент назначил атамана Всероссийского казачьего общества

Текст: Кира Латухина

Президент подписал указ о назначении Николая Долуды атаманом Всероссийского казачьего общества и поручил разместить штаб казаков в Москве.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Атаман Кубанского казачьего войска опроверг слухи об отставке

Долуде 67 лет, он родился на Украине. С 2007 года был атаманом Кубанского казачьего войска, в 2009 году стал казачьим генералом. С 2015 года Долуда - вице-губернатор Краснодарского края, курирует вопросы казачества, физкультуры и спорта.

Владимир Путин также утвердил устав Всероссийского казачьего общества и поручил правительству в течение трех месяцев разместить штаб казаков в Москве и предоставить субсидии из госказны на деятельность казачьего общества.

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