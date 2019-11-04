Сергей Аксенов назвал залог процветания Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал залогом процветания полуострова народное единство. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

- Крымская мечта стала реальностью благодаря народному единству, которое выражено в историческом решении нашего президента Владимира Владимировича Путина о воссоединении Крыма с Россией, - отметил глава региона. - Сегодня это единство помогает нам строить и развивать нашу республику.

По мнению Аксенова, символами единства являются такие проекты, как Крымский мост, новый аэровокзальный комплекс аэропорта Симферополь, трасса "Таврида" и другие.

Вместе с тем, Аксенов подчеркнул, что также народное единство "на основе общих целей и ценностей" является залогом процветания всей России.

- Будущее России как суверенного государства, как великой державы определил народ, объединенный общими целями, общими духовными и нравственными ценностями, - напомнил он. - Это пламенная вера и патриотизм, любовь к Родине и преданность заветам предков, готовность встать на защиту родной земли и самоотверженно трудиться на благо Отечества.

Напомним, 4 ноября в России отмечается государственный праздник - День народного единства.