В Госдуме назвали слова о свержении Зеленского "тревожным звонком"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает "тревожным звонком" заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что некоторые политические силы страны пытаются свергнуть нынешнего президента Владимира Зеленского. Такое мнение парламентарий высказал в беседе с RT.

- Ему вменяют в вину все: и обмен пленными, и разведение войск в Донбассе, - отметил Бальбек. - Тем более что ультраправые выставляют это как предательство Украины, хотя внятно объяснить, в чем заключается капитуляция Зеленского перед странами "нормандской четверки", не могут.

Парламентарий допустил, что в случае попыток силового свержения или "быстрого госпереворота" ничего хорошего ждать не придется.

- Нужно ли это сегодняшней Украине? - риторически заметил депутат. - Обществу - точно нет, а вот тем, кто греет руки на войне в Донбассе, этот конфликт нужен как воздух, и они сделают что угодно, только бы он не прекращался.

Ранее Лукаш заявила, что некоторые политики пытаются использовать процесс разведения сил в Донбассе как повод для лишения власти Зеленского. Причем она подчеркнула, что у Зеленского нет готовых поддержать его силовиков.