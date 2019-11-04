В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине

Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.

"Международное сообщество в 2014 году было мобилизовано максимально. И за это время эта мобилизация рассыпалась как карточный домик. Поэтому нечего ему (Чубарову. - Прим. ред.) такие прожекты выдвигать и думать, что таким образом он достигнет какого-то результата. Не достигнет: уже международное сообщество встало на путь признания Крыма составной частью Российской Федерации", - заявил сенатор корреспонденту "РГ".

Он подчеркнул, что о таком развороте свидетельствуют множественные факты и заявления политиков на разных уровнях.

Кроме того, он рекомендовал Чубарову принести извинения крымскому народу за свои действия. "И тогда у него, может быть, появится шанс приехать на крымскую землю", - добавил Цеков.

Ранее Чубаров отверг военный путь возвращения Крыма в состав Украины и заявил, что для восстановления контроля над полуостровом Киеву нужно "иметь очень четкую стратегию". При этом он призвал украинские власти "максимально мобилизоваться внутри общества и мобилизовать своих международных партнеров", чтобы те усилили давление на Россию.