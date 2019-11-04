В Симферополе открыли 10-метровую кованую карту России

В Симферополе в парке Тренева в День празднования Дня народного единства участники всероссийского кузнечного фестиваля торжественно открыли арт-объект "Время Крыма". Это художественная композиция из металла в виде карты России размерами 10 на 4 метра весит около 15 тонн.

Железную карту России с солнечными часами в центре ковали в течение года около 300 мастеров со всей страны. В Симферополь они приехали вместе со своими фрагментами композиции и выкованными символами своих регионов.

Например, Москва представлена Кремлем, Санкт-Петербург - кораблем. На карте Калининградской области рядом с Кафедральным собором - кусок янтаря. Урал символизирует гроздь рябины и бажовская ящерица. Пермский край - миниатюра памятника "Пермяк - соленые уши", Челябинскую область - памятник легендарному физику-ядерщику Игорю Курчатову и трактор. А на карту Оренбургской области прикреплен настоящий пуховый платок.

На карте житницы России Кубани - ржаной сноп и виноградная гроздь. На Камчатке рыбачит с удочкой представитель коренного населения. Ну а Крымский полуостров прикреплен новейшим архитектурным символом присоединения к России - мостом через Керченский пролив.

- Мы привезли сюда фрагмент Приморского края для его водружения на российскую карту, в течение трех дней занимались монтажом и помогали регионам, которые не успевали, - рассказал кузнец из Владивостока Дмитрий Сахаров. - Шикарное мероприятие, и впечатлений просто море. Не каждый день вот так собираются мастера со всей страны, что пообщаться, поделиться друг с другом своим опытом и профессиональными секретами.

- Отличный монументальный памятник России получился на славу, но самый красивый регион - конечно же, наш родной, 22-й, - шутит мастер из Алтайского края Матвей Мэртес, намекая, что каждый кузнец конечно же хвалит свои родные места.

Алексей Плюснин из Улан-Удэ, естественно, расхваливает свой регион.

- Нам предложили поучаствовать в такой акции, и мы конечно же согласились, тем более что нам здесь оплачивают гостиницу и питание, - рассказал Плюснин. - Работали здесь две недели - выковывали миниатюры за тех ребят, что не смогли приехать. Например, Якутия - она огромная, и была лысой, а мы заселили ее елочками - вот видите, они все разные. Россия - огромная, богатая мощная страна, и карта это наглядно демонстрирует. Только пусть крымчане эту карту берегут, есть на ней очень хрупкие детали!

На прощание кузнецы оставили автографы на фартуках друг друга. А в следующем году они соберутся в Симферополе вновь, чтобы заменить стойки карты на деревья - кованые дубы и кедры, под кронами которых будут обитать разные насекомые, птицы и звери. Пока же симферопольцы и гости города спешат рассмотреть достопримечательности каждого региона и на память сфотографироваться на их фоне.

- Этот арт-объект обязательно станет очередной визиткой нашей республики, - сказал на открытии карты председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Сегодня в День народного единства в сквере Тренева до 18 часов будет работать ярмарка народных ремесел, на которой можно полюбоваться работами крымских мастеров и приобрести понравившиеся предметы декоративно-прикладного творчества. А рядом на площади Ленина проходит фестиваль национальных кухонь народов Крыма.