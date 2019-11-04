В Симферополе открыли 10-метровую кованую карту России

Новости

В Шанхае прошел показ документального фильма разрешения 8K 14:42
Видео: проверка автоторможения Aurus Senat 14:30
Студенческий трюк помог врачам освободить язык мальчика из бутылки 14:21
Сергей Аксенов назвал залог процветания Крыма 14:20
Медведев: Альтернативы ВТО нет 14:06
Какие города России комфортны для проживания 14:00
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 13:45
Владимиру Зельдину и Марии Мордасовой открыли памятники на родине 13:42
В Турции изучают предложение России по поставкам истребителей 13:24
В США Трампа обвинили в желании отнять у сирийцев нефть 13:21
МИД Эстонии порекомендовал президенту страны не ездить в Москву на 9 мая 13:20
Система распознавания лиц в Москве помогла раскрыть 3 тысячи преступлений 12:54
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать торты и пирожные 12:45
В Удмуртии замминистра культуры задержали за взятку 12:38
Почему на Lada Vesta внешние панели кузова из тонкого металла 12:20
На Украине недовольны качеством питания в армии 11:43
В Москве может быть побит температурный рекорд 11:12
Пятые сутки поисков: В Крыму в Черном море пропал рыбак 11:10
В Забайкалье задержан еще один подозреваемый в убийстве женщины 11:07
В Приморье три человека погибли в ДТП с трактором 10:49
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства 10:40
Надаль вернул себе титул первой ракетки мира 09:48
Пользователей Сети повеселило видео с байкером и его псом 09:00
Кузнецов стал героем на юбилейном матче Овечкина 08:57
В праздничный день в Москве будет тепло и временами дождливо 08:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
04.11.2019 14:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Симферополе открыли 10-метровую кованую карту России

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Симферополе в парке Тренева в День празднования Дня народного единства участники всероссийского кузнечного фестиваля торжественно открыли арт-объект "Время Крыма". Это художественная композиция из металла в виде карты России размерами 10 на 4 метра весит около 15 тонн.

Железную карту России с солнечными часами в центре ковали в течение года около 300 мастеров со всей страны. В Симферополь они приехали вместе со своими фрагментами композиции и выкованными символами своих регионов.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Сергей Аксенов назвал залог процветания Крыма

Например, Москва представлена Кремлем, Санкт-Петербург - кораблем. На карте Калининградской области рядом с Кафедральным собором - кусок янтаря. Урал символизирует гроздь рябины и бажовская ящерица. Пермский край - миниатюра памятника "Пермяк - соленые уши", Челябинскую область - памятник легендарному физику-ядерщику Игорю Курчатову и трактор. А на карту Оренбургской области прикреплен настоящий пуховый платок.

На карте житницы России Кубани - ржаной сноп и виноградная гроздь. На Камчатке рыбачит с удочкой представитель коренного населения. Ну а Крымский полуостров прикреплен новейшим архитектурным символом присоединения к России - мостом через Керченский пролив.

- Мы привезли сюда фрагмент Приморского края для его водружения на российскую карту, в течение трех дней занимались монтажом и помогали регионам, которые не успевали, - рассказал кузнец из Владивостока Дмитрий Сахаров. - Шикарное мероприятие, и впечатлений просто море. Не каждый день вот так собираются мастера со всей страны, что пообщаться, поделиться друг с другом своим опытом и профессиональными секретами.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Анапский кузнец начал создавать на курорте музей кованых фигур

- Отличный монументальный памятник России получился на славу, но самый красивый регион - конечно же, наш родной, 22-й, - шутит мастер из Алтайского края Матвей Мэртес, намекая, что каждый кузнец конечно же хвалит свои родные места.

Алексей Плюснин из Улан-Удэ, естественно, расхваливает свой регион.

- Нам предложили поучаствовать в такой акции, и мы конечно же согласились, тем более что нам здесь оплачивают гостиницу и питание, - рассказал Плюснин. - Работали здесь две недели - выковывали миниатюры за тех ребят, что не смогли приехать. Например, Якутия - она огромная, и была лысой, а мы заселили ее елочками - вот видите, они все разные. Россия - огромная, богатая мощная страна, и карта это наглядно демонстрирует. Только пусть крымчане эту карту берегут, есть на ней очень хрупкие детали!

На прощание кузнецы оставили автографы на фартуках друг друга. А в следующем году они соберутся в Симферополе вновь, чтобы заменить стойки карты на деревья - кованые дубы и кедры, под кронами которых будут обитать разные насекомые, птицы и звери. Пока же симферопольцы и гости города спешат рассмотреть достопримечательности каждого региона и на память сфотографироваться на их фоне.

Фото: Михаил Решетов
Крымский автолюбитель создал музей ретромашин из запчастей

- Этот арт-объект обязательно станет очередной визиткой нашей республики, - сказал на открытии карты председатель правительства Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Сегодня в День народного единства в сквере Тренева до 18 часов будет работать ярмарка народных ремесел, на которой можно полюбоваться работами крымских мастеров и приобрести понравившиеся предметы декоративно-прикладного творчества. А рядом на площади Ленина проходит фестиваль национальных кухонь народов Крыма.

Общество История Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь Празднование Дня народного единства РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
В Москве может быть побит температурный рекорд
На Украине заявили о попытках свержения Зеленского
Песков: ГТС Украины развалится без транзита российского газа
Apple предупредила владельцев старых гаджетов о возможных сбоях