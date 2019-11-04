В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей

Украине нужно как минимум публично признать собственную провокацию в Керченском проливе, чтобы говорить о возвращении своих кораблей из России. Об этом в комментарии "РГ" заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

- Эту провокацию мы расцениваем как преступление, - отметил он. - И украинских моряков задержали в связи с преступлением, которое они совершили при попытке пройти через Керченский пролив без соблюдения общепринятых норм, что были установлены ранее. Их задержали, потом собирали доказательства их вины, должно было пройти серьезное судебное разбирательство. А корабли, как я понимаю, являются вещественными доказательствами.

Сенатор подчеркнул, что, хотя Москва выдала Украине задержанных моряков, российские власти не согласились с тем, что действия тех вблизи Керченского пролива были законными.

- Корабли, на мой взгляд, могут быть возвращены, но для этого Украина должна бы была признать факт незаконных действий с ее стороны при попытке прохода через Керченский пролив таким безобразным образом, - убежден член Совфеда.

Вместе с тем Цеков не исключил, что руководство России может "по доброй воле" вернуть Украине задержанные суда "без публичного признания официальным Киевом провокации".

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Предупреждения Пограничной службы ФСБ РФ и Черноморского флота были проигнорированы. В итоге нарушителей задержали. 7 сентября 2019 года нарушивших границу украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных.