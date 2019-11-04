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4 ноября 2019 г. 19:33
В мире
Текст: Эльмира Аширова

Достоевский - Копенгаген

Бюст Достоевского открыли в Копенгагене Фото: facebook.com/russiskcenter
Бюст Достоевского открыли в Копенгагене Фото: facebook.com/russiskcenter

В Копенгагене на территории культурного центра "Ассистенс" установили бюст Ф.М.Достоевскому. Об этом на своей странице в Facebook рассказала генеральный консул России в Гетеборге Анастасия Федорова.

На открытии выступили Посол России в Дании В.В. Барбин, руководитель РЦНК А.А.Маркарян и автор бюста скульптор Андрей Тыртышников.

Фото: Шапиро Константин Александрович/Российская национальная библиотека
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"Судя по тому, что на церемонии в течении двух часов на датском языке говорили о личности и творчестве нашего Федора Михайловича для почти трехсот человек, напрашиваются два простеньких вывода: во-первых, Ф.М. - писатель для северных народов. Петербургские климат, сырость, короткий световой день и самокопание просто не могут оставить людей, проживающих в аналогичных условиях, равнодушными. В Дании его знают, любят, читают. И во-вторых, Ф.М. - писатель на все времена. Мастерски проведенный почти полтора столетия назад анализ состояния человеческих душ и характеров актуален всегда, потому что это про нас - тогдашних, сегодняшних и будущих", - написала в Facebook Анастасия Федорова.

Одним из инициаторов установки бюста был руководитель Русского центра науки и культуры в Копенгагене Артем Маркарян. Он поблагодарил всех причастных к созданию этого памятника на датской земле.

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