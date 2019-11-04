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04.11.2019 18:19
Рубрика: В мире

Россия начнет сооружение второго блока АЭС "Бушер" в Иране 10 ноября

Текст: Константин Волков

Посольство России в Иране сообщило о дате начала сооружения второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране. Официальная церемония заливки бетона должна состояться 10 ноября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой российскую дипмиссию в Тегеране.

Фото: Пресс-служба Saipa.
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Ранее глава Организации по атомной энергии ИРИ Али Акбар Салехи заявил, что старт строительства ожидается на будущей неделе.

Подготовка площадки на берегу Персидского залива недалеко от города Бушер идет с мая 2018 года. За это время там был укреплен грунт площадки, на которой будет находиться реакторный зал.

Соглашение "Бушер-2" о строительстве двух новых энергоблоков было подписано "Росатомом" и иранской стороной в 2014 году. Речь идет об энергоблоках ВВЭР 1000/528. Их суммарная мощность должна составить около 2,1 тысячи МВт. Стоимость проекта составляет порядка 10 миллиардов долларов. Ориентировочно первый блок проекта "Бушер-2" может быть сдан в 2024 году, второй - в 2026 году.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" был возведен российской стороной к 2011 году, его сооружение заняло несколько лет из-за финансовых и политических проблем.

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