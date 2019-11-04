Теплые периоды осенью встречаются все чаще, и это уже наглядное свидетельство того, что климат меняется. Причем в сторону резкого потепления.

Об этом "РГ" сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напомнил, что осень 2018 года была очень теплой. В сентябре стояла почти летняя погода, октябрь и ноябрь также выдались не по-осеннему теплыми. В этом году температура немного отстает от прошлогодних значений, но все равно аномальная. Так, в Москву уже пришел влажный субтропический воздух циклона, который сформировался над Средиземным морем. Поэтому в середине недели ожидается до плюс 12-14 градусов днем и до плюс 10 ночью. "5 ноября температура превысит норму на 6-7 градусов, а 6 и 7 ноября - на 8-9 градусов", - уточнил Вильфанд. К концу недели немного похолодает, а к выходным снова потеплеет.

Если и дальше так пойдет, среднегодовая температура вырастет на 3 градуса, а климат в Москве будет таким же, как в Краснодаре, а климат Санкт-Петербурга будет напоминать климат Софии. Пока же за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха в Москве увеличилась более чем на градус. Особенно сильно потепление ощущается зимой. Так, январь в Москве стал теплее на 2 градуса. Это очень много, отмечает синоптик.

Настоящая зима в средней полосе России наступит еще не скоро, пока стоит сезон предзимья. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Этот ноябрь ожидается очень теплым на азиатской территории страны (в частности, в Сибири, на Дальнем Востоке). На европейской части погода в основном будет в пределах нормы. В Москве в середине ноября может похолодать, а к концу прийти в норму. А вот настоящая зима в средней полосе России наступит еще не скоро. Пока стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой. Как поясняет Вильфанд, разработали технологию предзимья наши отечественные ученые - это период, который длится с середины октября примерно до 15-20 декабря. "И зима наступает в климатическом смысле для метеорологов только вот с этого периода. Такие сезоны мы называем естественными синоптическими сезонами. Мы пока находимся в предзимье с очень переменчивой погодой", - уточняет синоптик.

В Москве устойчивый переход через ноль, когда и ночные, и дневные температуры становятся отрицательными, происходит в последней декаде ноября. Устойчивый же снежный покров формируется 27-28 ноября. Но не факт, что и в нынешнем году снег и холод придут именно в этих числах.

Зима 2019/20, как рассказал Роман Вильфанд, в России ожидается нехолодной, с температурами преимущественно около и выше нормы. Но насколько температура воздуха в различных регионах превысит норму, предсказать практически невозможно. "Можно только говорить о положительном или отрицательном фоне, но предсказать интенсивность аномалии невозможно", - уточнил синоптик.

Синоптики при составлении карт пользуются розовым цветом. Яркий - это положительная аномалия, приглушенный - норма. Этой зимой на синоптических картах тоже будут преобладать розовые цвета. Например, в декабре температура выше нормы ожидается на севере Уральского и Сибирского федеральных округов и Якутии, в центральных районах Сибири и на Чукотке. Ниже нормы - на Дальнем Востоке и в Новосибирске. В январе холодно может быть на севере и северо-западе, теплее нормы - на севере Якутии. На остальной территории - в пределах нормы.

Февраль ожидается холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного округа. Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в республиках Северо-Кавказского округа, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного округа.

Пока синоптики могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед. На 10 суток вперед прогнозировать погоду начнут не ранее 2025-2026 годов

Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед. На 10 суток вперед прогнозировать погоду синоптики начнут не ранее 2025-2026 годов. По словам Вильфанда, речь идет не только о технических возможностях. Технологию расчета погоды надо еще научно обосновать. Например, зимние прогнозы составляются с большей точностью. Это связано с тем, что наблюдается перемещение воздушных масс вдоль земной п оверхности, так называемая адвекция. Летом же преобладает конвекция, то есть перемещение насыщенных воздушных масс в более высокие слои атмосферы, которые вызывают ветер и осадки. А осадки вообще крайне сложно спрогнозировать, потому что они быстро перемещаются и имеют локальный характер. В одной части города скапливаются облака и начинается ливень, в другой - светит солнце. Поэтому долгосрочные прогнозы по осадкам точными бывают редко.