Сколько стоит подготовить ребенка к итоговому сочинению

До итогового сочинения для допуска к ЕГЭ - ровно месяц, в этом году ученики напишут его 4 декабря. Подготовка к сочинению - сегодня самый выгодный репетиторский бизнес. Стартовая цена - 2 тысячи рублей за занятие. Потолок - 6 тысяч! Но стоит ли платить?

Идем на раскрученный портал репетиторов. За подготовку к сочинению готовы взяться все - от врачей до выпускников МАИ. Да, да! Именно так.

Среди предложений педагогов на сайтах подбора значатся анкеты выпускников Сеченовки, МАИ и даже сельхозакадемии. "Репетитор" по русскому языку, который берется готовить ученика в том числе и к сочинению, закончил в провинциальной сельхозакадемии… ветеринарный факультет. Видно, он модальные глаголы, Достоевского и Грибоедова знает не хуже, чем бруцеллез и грипп лошадей…

После небольшого кадрового шока оставила на сайте в подборке кандидатов только выпускников гуманитарных вузов и филфаков.

Вот вроде бы подходящая по фото и возрасту дама: чуть старше средних лет, с большим опытом репетиторства и восторженными отзывами. Образование, правда, библиотечное, зато еще за плечами - негосударственный юридический вуз. Отправляю заявку.

- Да, Надежда Александровна готова с вами заниматься. 6 (!!!) тысяч полтора часа, - прощебетала из мобильника менеджер.

- Шесть?! За что! Что такого особенного там с учениками делают? Они чеховыми и толстыми после занятий становятся?! - моему удивлению не было предела.

Честно говоря, цена больше пяти тысяч мне еще не встречалась. Столько брали преподаватели МГУ во времена "до ЕГЭ", которые могли повлиять на вступительных экзаменах. А тут родной русский, школьное сочинение! Если бы Наталья Дмитриевна Солженицына, стараниями которой сочинение вернулось в школу, знала, как коммерциализировалось ее благое намерение, была бы, думаю, изумлена не меньше, чем я.

- Можно и подешевле, - доверительно сообщила менеджер, из-за которой у меня только что чуть не случился сердечный приступ, - 45 минут дистанционного занятия у Надежды Александровны - всего 3000 тысячи!

Нет уж, учиться у библиографа по скайпу, да еще за такие деньги не хочется.

Филолог-русист, кандидат наук из МГУ оценил свои занятия по подготовке к итоговому сочинению в 4 тысячи рублей. К такому я тоже не готова.

Выпускница негосударственного вуза Елена по специальности "журналистика", которая получила диплом всего два года назад, попросила за подготовку к сочинению 2 тысячи. Выезд к ученику - плюс еще тысяча сверху. "И заниматься надо три раза в неделю", - уточнила девушка. Итого в месяц Елена запросила около 40 тысяч.

Следующий вариант - школьная учительница по русскому и литературе, выпускница московского пединститута. Опыт работы - 30 лет. Полтора часа русского языка - 1800 рублей.

"Вам только сочинение? Не берусь. Ищите репетитора по литературе", - честно ответила дама. Потом поинтересовалась: "Зачем вам сочинение? Вы что, ЕГЭ по литературе сдаете?". "Нет, говорю, со школьными сочинениями дети не справляются, на носу ОГЭ по русскому в девятом классе, там надо сочинение-рассуждение писать, потом итоговое сочинение, ЕГЭ…".

"Даже очень средний ученик сможет написать итоговое сочинение", - заметила учительница, но дальше тему развивать не стала.

Это же самое подтвердила и другой школьный педагог.

- У меня 11 класс. Только что провела пробник по итоговому сочинению. Пишут хорошо, но один "незачет" все-таки поставила. В целом работы мне понравились. С удовольствием читала. 80 процентов взяли направление "Он и она",10 процентов - "Надежда и отчаяние", столько же - "Добро и зло", - рассказала Почетный работник общего образования, учитель-словесник Татьяна Маслова, - Кстати, по роману "Война и мир" никто тему не взял. Нужно просто объяснить, что в сочинении ничего страшного нет. Дети должны с удовольствием писать сочинение, от души. В этом секрет успеха. Можно и небольшое произведение взять. Вот любимые произведения моих учеников: "Алые паруса", "Юшка", "Легкое дыхание", "Солнечный удар","Ионыч", "Евгений Онегин", "Капитанская дочка", "Ромео и Джульетта", "Мастер и Маргарита", "Преступление и наказание".

Если так легко написать итоговое сочинение, за что тогда репетиторы просят сумасшедшие деньги? Чистый бизнес. Репетиторы очень быстро подстраиваются под любые требования методистов. А родители, естественно, не читают методичек ФИПИ и не анализируют документы чиновников от образования.

Ребенок в течение года приносит по литературе "2" и "3" (а как иначе, если произведения сейчас мало кто читает), а на носу итоговое сочинение. Мама с папой в панике - нужен репетитор. Но никто не говорит им о том, что школьное сочинение, которое заточено на ЕГЭ, выполняется по схеме и итоговое сочинение - две большие разницы. Итоговое - это почти полная свобода и минимум литературы.

Но раз есть спрос - тут же появляется предложение. ЕГЭ, ОГЭ и итоговое сочинение - далеко не полный список репетиторских услуг. Теперь в списке есть ВПР ("готовлю к Всероссийским проверочным работам"), ЦТ (это подготовка к централизованному тестированию, которое используется в вузах и колледжах), ПГК (промежуточный государственный контроль).

У одного из репетиторов я насчитала 6 опций по русскому языку! Включая сочинение. И каждая - по две тысячи.