Снимки NASA показали, как выглядит мини-пустыня на Украине

Из космоса Алешковские пески (в народе их называют пустыней) выглядят как яйцо песочного цвета. В самом широком месте дюны песчаного массива (площадь - 1620 квадратных км) простираются на пять километров, их высота доходит до 5 метров. В Европе почти нигде нет такого количества песка, как здесь, пишет Spiegel.

На снимке хорошо видна граница между песком и зеленью деревьев, окружающих массив. С 20-го века пустыню окружал густой сосновый лес. Были специально посажены деревья, чтобы сдерживать дальнейшее опустынивание. Но спутниковые снимки последних 30 лет показывают, что песок постепенно распространяется, особенно на северо-восточных и юго-западных склонах пустыни.

На песке, который летом нагревается до 75 градусов по Цельсию, произрастают лишь редкие растения.

Есть несколько теорий о возникновении этого песчаного массива на юге Украины.

Первая: дюны - это остатки бывшего русла Днепра.

Вторая, которой придерживаются многие исследователи, объясняет возникновение пустыни хозяйственной деятельностью человека. В 18-19 веках сюда начать завозить овец - более миллиона голов. Они уничтожили растительный покров; корни, которые скрепляли песчаную почву, погибли. То, что осталось, было чистым песком, на котором растениям трудно закрепиться.

По всей вероятности, вторая теория наиболее правдоподобна, тем более что до 1800 года в исторических документах региона не содержится упоминаний о пустыне. К тому же это не первый случай, когда животные коренным образом меняют ландшафт. Пример тому - Люнебургская пустошь на северо-западе Германии.