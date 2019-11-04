Снимки NASA показали, как выглядит мини-пустыня на Украине

Новости

Система распознавания лиц в Москве помогла раскрыть 3 тысячи преступлений 12:54
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать торты и пирожные 12:45
В Удмуртии замминистра культуры задержали за взятку 12:38
Почему на Lada Vesta внешние панели кузова из тонкого металла 12:20
На Украине недовольны качеством питания в армии 11:43
В Москве может быть побит температурный рекорд 11:12
Пятые сутки поисков: В Крыму в Черном море пропал рыбак 11:10
В Забайкалье задержан еще один подозреваемый в убийстве женщины 11:07
В Приморье три человека погибли в ДТП с трактором 10:49
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства 10:40
Надаль вернул себе титул первой ракетки мира 09:48
Пользователей Сети повеселило видео с байкером и его псом 09:00
Кузнецов стал героем на юбилейном матче Овечкина 08:57
В праздничный день в Москве будет тепло и временами дождливо 08:41
На Украине заявили о попытках свержения Зеленского 08:35
На Сахалине День народного единства отметили ночным забегом 08:09
Квят раскритиковал стюардов, лишивших его 10-го места в США 08:08
Названы пять простых способов избавиться от жира без упражнений 07:20
ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море 07:13
Пентагон уточнил информацию об обстреле военных США в Сирии 06:47
На Украине заявили о создании "несбиваемой" сверхзвуковой ракеты 06:23
В Приморье семьи погибших на танкере получат по миллиону рублей 06:16
Медведев сравнил стоимость интернета в России и других странах 05:38
В Нью-Йорке отметили День народного единства 05:09
Показания свидетелей по делу об импичменте Трампа опубликуют на днях 04:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
04.11.2019 13:05
Рубрика: Общество

Снимки NASA показали, как выглядит мини-пустыня на Украине

Текст: Наталья Панасенко
Cпутник NASA Landsat 8 сфотографировал Алешковские (Олешковские) пески - песчаный массив, расположенный в 30 км от Херсона (Украина).
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Из космоса Алешковские пески (в народе их называют пустыней) выглядят как яйцо песочного цвета. В самом широком месте дюны песчаного массива (площадь - 1620 квадратных км) простираются на пять километров, их высота доходит до 5 метров. В Европе почти нигде нет такого количества песка, как здесь, пишет Spiegel.

На снимке хорошо видна граница между песком и зеленью деревьев, окружающих массив. С 20-го века пустыню окружал густой сосновый лес. Были специально посажены деревья, чтобы сдерживать дальнейшее опустынивание. Но спутниковые снимки последних 30 лет показывают, что песок постепенно распространяется, особенно на северо-восточных и юго-западных склонах пустыни.

На песке, который летом нагревается до 75 градусов по Цельсию, произрастают лишь редкие растения.

Фото: T. Levy/American Friends of Tel Aviv University
В Аравийской пустыне найдено легендарное царство, описанное в Библии

Есть несколько теорий о возникновении этого песчаного массива на юге Украины.

Первая: дюны - это остатки бывшего русла Днепра.

Вторая, которой придерживаются многие исследователи, объясняет возникновение пустыни хозяйственной деятельностью человека. В 18-19 веках сюда начать завозить овец - более миллиона голов. Они уничтожили растительный покров; корни, которые скрепляли песчаную почву, погибли. То, что осталось, было чистым песком, на котором растениям трудно закрепиться.

По всей вероятности, вторая теория наиболее правдоподобна, тем более что до 1800 года в исторических документах региона не содержится упоминаний о пустыне. К тому же это не первый случай, когда животные коренным образом меняют ландшафт. Пример тому - Люнебургская пустошь на северо-западе Германии.

Общество Экология
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
В Москве может быть побит температурный рекорд
На Украине заявили о попытках свержения Зеленского
Песков: ГТС Украины развалится без транзита российского газа
Apple предупредила владельцев старых гаджетов о возможных сбоях