"Спартак" потерпел первое поражение под руководством Тедеско

"Спартак" в матче 15-го тура потерпел домашнее поражение от тульского "Арсенала" - 0:1. Туляки одержали первую победу с августа.

К матчу против "Арсенала" "Спартак" подошел после двух непростых матчей за неделю - против "Локомотива" и "Ростова". Красно-белые из-за дисквалификации лишились Зелимхана Бакаева, тренерский штаб команды предоставил отдых Андре Шюррле, который явно не в форме. Также в стартовом составе не оказалось Наиля Умярова и Алекса Крала.

Их заменили игроки, которые в последнее время нечасто выходили на поле - Жано Ананидзе, Гус Тиль и Резиуан Мирзов. Им еще надо доказывать новому главному тренеру свою состоятельность. Забегая вперед, отметим, что Тиль и Ананидзе откровенно разочаровали, а Мирзов хоть и был активен, но пользы от него не было.

"Арсенал" свой последний матч в РПЛ выиграл в конце августа, однако в первом тайме команда показала интересный футбол и смогла отличиться. Очередной ляп в обороне от Лоренсо Мельгарехо, не успевшего закрыть Евгения Луценко, который головой поразил ворота Александра Максименко.

Нельзя сказать, что "Спартак" не создавал моментов. Моменты были, но либо "Спартак" в концовке действовал неубедительно, либо туляков выручал Егор Шамов. Да еще в первом тайме у "Спартака" получил травму Илья Кутепов, который только-только завоевал место в составе и играл весьма неплохо.

"Спартак" в итоге так и не смог забить, и проиграл 0:1. Эта победа позволила "Арсеналу" обогнать красно-белых в таблице. "Арсенал" набрав 19 очков поднялся на шестое место. "Спартак" с 18-ю баллами - девятый.