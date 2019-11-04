США ввели санкции против сына иранского аятоллы

США 4 ноября объявили о введении санкций против девяти граждан Ирана. В их числе - сын Верховного аятоллы Исламской республики Али Хаменеи. Кроме того, под американские ограничения попал Генштаб ИРИ. Об этом сообщает Минфин США.

Введение санкций приурочено к захвату посольства США в Тегеране, произошедшего 4 ноября 1979 года.

Точное имя сына аятоллы не известно, но предполагается, что это может быть Моджтаба Хаменеи, преподаватель богословия в священном шиитском городе Кум, обладающий большим влиянием в Иране, из-за чего некоторые даже считают его преемником уже немолодого нынешнего Верховного лидера.

Между тем по всему Ирану 4 ноября прошли манифестации против США. Параллельно с этим отмечались Национальный день против глобального высокомерия и День студента. В ходе демонстрации была подготовлена и распространена резолюция, в которой Америка названа "врагом человечества номер один", сообщает иранское новостное издание Farsnews.