Стал известен гонорар Поветкина за бой против Хантера

За поединок против американца Майкла Хантера российский боксер Александр Поветкин заработает более 500 тысяч долларов.

7 декабря российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин проведет в Саудовской Аравии бой против американца Майкла Хантера. На кону этого боя - звание претендента на чемпионский поединок в тяжелом весе по версии WBA. Поединок Поветкина с Хантером состоится в андеркарде матча-реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

Как сообщил РИА Новости глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, гонорар россиянина за этот бой составит около 500-600 тысяч долларов. Как стало известно, за недавний поединок против Хьюи Фьюри Поветкин заработал почти вдвое меньше - 300 тысяч долларов.

40-летний Поветкин проведет свой 38-й бой. Сейчас у него на счету 35 побед, 24 - нокаутом, при двух поражениях. Хантер, который младше на 9 лет, одержал 18 побед (12 нокаутом) при одном поражении.