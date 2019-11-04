Названа неожиданная причина набора лишнего веса

Ученые из Университета Джорджии, одного из самых престижных в США, провели исследования, в ходе которых выяснили, чем опасны определенные виды клетчатки (пищевых волокон или фибры).

В ходе работы были поставлены сотни экспериментов на подопытных мышах, которых держали на различных типах питания. Рацион мышей отличался содержанием белка, жиросодержащих компонентов, а также растворимых и нерастворимых волокон.

Последнее оказалось особенно важно. Люди употребляют в пищу два вида клетчатки - растворимую и нерастворимую. Растворимая клетчатка в желудочно-кишечном тракте превращается в гелеобразное вещество, которое ферментируется бактериями в толстой кишке, и замедляет скорость переваривания пищи.

Нерастворимая - физически заполняет пространство в желудке, способствуя ощущению сытости, и остается неизменной при прохождении через пищеварительный тракт. Поскольку она не усваивается, то не является источником калорий.

Как выяснили ученые из Университета Джорджии, мыши, у которых в рационе было мало растворимой клетчатки, набирали больше жира, стенки кишечника у них утончались, и сам кишечник становился короче.