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Старые iPhone превратились в "кирпичи" 3 ноября

Текст:   Антон Благовещенский
04.11.2019,  
13:59
Фото: iStock

Смартфоны iPhone 5, выпущенные в 2012 году, 3 ноября были отключены от важных сервисов Apple, если их владельцы не успели обновить операционную систему iOS до версии 10.3.4.

В официальном сообщении на сайте Apple говорится, что без установки обновления, которое до 3 ноября было доступно "по воздуху", станет невозможно пользоваться облачным сервисом iCloud, магазином приложений App Store, электронной почтой, навигацией, а также просматривать веб-страницы.

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Обновление было выпущено, чтобы включить поддержку нового формата установки времени, автоматически настраиваемого через GPS.

Теперь обладателям iPhone 5, для того чтобы обновиться до iOS 10.3.4, необходимо подключить смартфон к компьютеру или ноутбуку и провести процедуру восстановления вручную.

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