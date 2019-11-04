Тейлор Свифт не прибыла на вручение наград MTV Europe Music Awards

Ежегодная торжественная церемония MTV Europe Music Awards-2019 состоялась в испанском городе Севилья. При этом все артисты, выигравшие в основных номинациях, так и не прибыли в выставочный зал Fibes без объяснения причин.

Тейлор Свифт привычно первенствовала сразу в двух номинациях: "Лучшее видео" (за песню Me!) и как "Лучшая американская исполнительница" (штаб-квартира телеканала MTV находится в Нью-Йорке, и поэтому по регламенту американских артистов должны чествовать и в Европе).

А к лидерству Билли Айлиш (ныне продолжающей мировой тур) меломаны еще только привыкают. Пока у нее две почетные статуэтки в номинациях: "Лучшая песня" (сингл Bad Guy с дебютного альбома так нравится и самой 17-летней артистке, что на гастролях она нередко поет его два раза: в основном блоке и на "бис") и "Лучший новый артист".

Ну, а просто "Лучшим артистом" 2019 года назван канадец Шон Мендес, помимо сольной карьеры ныне плодотворно сотрудничающий теперь и со своей новой возлюбленной - певицей Камилой Кабелло. На слуху уже их первый совместный хит Seniorita. А "Лучшей артисткой в стиле хип-хоп" вполне справедливо была названа еще одна американка Ники Минаж.

Не забыли и про наших. Лучшим отечественным исполнителем по версии телеканала "MTV-Россия" в Севилье была названа певица Maruv. Постоянно проживающая в Киеве, но чаще, пожалуй, выступающая в нашей стране.

Напомним, самых популярных исполнителей своих (по тому же регламенту) определяют национальные телеканалы MTV.

Кстати

Все трое главных победителей: Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Шон Мендес на церемонии в Севильи так и не появились.