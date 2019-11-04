Тейлор Свифт не прибыла на вручение наград MTV Europe Music Awards

Новости

В Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший из Германии 17:46
В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей 17:20
В Назрани похоронен убитый в Москве глава республиканского центра "Э" 17:03
"Тоттенхэм" оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку "Эвертона" 16:54
В Архангельске началась запись видеокниги "Читаем Абрамова" 16:52
В Ереване произошел пожар рядом с российской авиабазой 16:49
В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина 16:28
Вышел новый трейлер "Нового папы" 16:18
Стал известен гонорар Поветкина за бой против Хантера 16:16
Памятник Преподобному Серафиму Саровскому открыт в Тамбовской области 16:16
Создатель сериала по "Ведьмаку" пообещала минимум семь сезонов 16:05
На восстановление сгоревшего в Японии замка за 2 дня собрали 1 млн долларов 16:02
В Петрозаводске День народного единства отметили фестивалем варенья 16:00
Новая "Семейка Аддамс" возглавила российский прокат 15:26
Назван эффективный способ для безопасного снижения кровяного давления 15:21
Василию Лановому вызвали в театр "скорую" 15:09
В Госдуме назвали слова о свержении Зеленского "тревожным звонком" 15:02
Зачем на автомобиль вешают маленькое ведро 15:00
В Шанхае прошел показ документального фильма разрешения 8K 14:42
Видео: проверка автоторможения Aurus Senat 14:30
Студенческий трюк помог врачам освободить язык мальчика из бутылки 14:21
Сергей Аксенов назвал залог процветания Крыма 14:20
Медведев: Альтернативы ВТО нет 14:06
Какие города России комфортны для проживания 14:00
Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
04.11.2019 17:42
Рубрика: Культура

Тейлор Свифт не прибыла на вручение наград MTV Europe Music Awards

Текст: Александр Алексеев
Ежегодная торжественная церемония MTV Europe Music Awards-2019 состоялась в испанском городе Севилья. При этом все артисты, выигравшие в основных номинациях, так и не прибыли в выставочный зал Fibes без объяснения причин.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Тейлор Свифт привычно первенствовала сразу в двух номинациях: "Лучшее видео" (за песню Me!) и как "Лучшая американская исполнительница" (штаб-квартира телеканала MTV находится в Нью-Йорке, и поэтому по регламенту американских артистов должны чествовать и в Европе).

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Композитор Горан Брегович захотел купить дом в Крыму

А к лидерству Билли Айлиш (ныне продолжающей мировой тур) меломаны еще только привыкают. Пока у нее две почетные статуэтки в номинациях: "Лучшая песня" (сингл Bad Guy с дебютного альбома так нравится и самой 17-летней артистке, что на гастролях она нередко поет его два раза: в основном блоке и на "бис") и "Лучший новый артист".

Ну, а просто "Лучшим артистом" 2019 года назван канадец Шон Мендес, помимо сольной карьеры ныне плодотворно сотрудничающий теперь и со своей новой возлюбленной - певицей Камилой Кабелло. На слуху уже их первый совместный хит Seniorita. А "Лучшей артисткой в стиле хип-хоп" вполне справедливо была названа еще одна американка Ники Минаж.

Не забыли и про наших. Лучшим отечественным исполнителем по версии телеканала "MTV-Россия" в Севилье была названа певица Maruv. Постоянно проживающая в Киеве, но чаще, пожалуй, выступающая в нашей стране.

Напомним, самых популярных исполнителей своих (по тому же регламенту) определяют национальные телеканалы MTV.

Кстати

Все трое главных победителей: Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Шон Мендес на церемонии в Севильи так и не появились.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В США Трампа обвинили в желании отнять у сирийцев нефть
В Москве может быть побит температурный рекорд
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
На Украине заявили о попытках свержения Зеленского
Старые iPhone превратились в "кирпичи" 3 ноября