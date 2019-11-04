Темпы роста рынка вырастут за счет сделок в авиаотрасли

Новости

Новым спикером палаты общин в Британии стал экс-замспикера Линдси Хойлм 04.11.2019
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики 04.11.2019
Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось 04.11.2019
Один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой в Подмосковье 04.11.2019
Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в "Зарядье" 04.11.2019
Киев предложил Таллину вместе бороться против "Северного потока-2" 04.11.2019
В Нижнем Новгороде нашли тело пропавшей девушки 04.11.2019
Республика Кипр подала заявку на вступление в Шенгенскую зону 04.11.2019
"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" декларацию о поставках газа на Донбасс 04.11.2019
В роддоме Петербурга упал лифт с двумя рабочими 04.11.2019
Президент назначил атамана Всероссийского казачьего общества 04.11.2019
Владимир Путин назначил новых судей 04.11.2019
Демократы обнародовали первые расшифровки показаний по импичменту Трампу 04.11.2019
В США испытали новейший космический корабль Starliner 04.11.2019
"Спартак" потерпел первое поражение под руководством Тедеско 04.11.2019
Путин ратифицировал протоколы о поставках нефтепродуктов в Таджикистан 04.11.2019
Президент подписал закон по привилегиям для ВОИС 04.11.2019
Путин присвоил новые звания высокопоставленным силовикам 04.11.2019
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России 04.11.2019
Президент снял с должности арестованного генерала МВД 04.11.2019
Путин освободил от должности одиннадцать генералов 04.11.2019
США ввели санкции против сына иранского аятоллы 04.11.2019
Сувениры и блюда народов мира: Как Калининград отметил 4 ноября 04.11.2019
Уточнены лица, чьи голоса не будут учитываться при сделке в АО и ООО 04.11.2019
В генконсульстве РФ в Гетеборге поселился заяц Антон 04.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
04.11.2019 23:28
Рубрика: Экономика

Лизинг ждет самолета

Темпы роста рынка вырастут за счет сделок в авиаотрасли
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
Лизинговому рынку не удастся установить прошлогодний рекорд роста. В ближайшие два года совокупный лизинговый портфель не прибавит больше 10-15%, прогнозируют в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Основная причина такой динамики - снижение экспорта угля в 2019-2020 годах и сохранение неблагоприятных макроэкономических условий.

В прошлом году рост лизингового рынка значительно превысил рост экономики в целом - плюс 30% против 12,8% в номинальном выражении. Поддержку рынку оказал сегмент лизинга железнодорожной техники - значительно вырос объем экспорта сыпучих грузов (в основном каменного угля) при сохраняющемся дефиците вагонного парка. Также вырос спрос на автотранспорт благодаря развитию сегмента такси и каршеринга.

Аналитики указывают на низкий уровень проникновения лизинговых услуг в экономику - 9,8% в 2018 году. Этот показатель определяет соотношение совокупной стоимости договоров лизинга и объема капитальных инвестиций в стране. По прогнозу в 2019-м он вырастет до 10,4%, однако по-прежнему будет в 2-4 раза ниже, чем в развитых стран.

Фото: Виктор Погонцев/РГ
Аграрии получат бюджетные субсидии на покупку сельхозтехники

В дальнейшем лизинговую отрасль поддержат нацпроекты в сфере развития экономики городов (общественный транспорт, экопроекты, модернизация оборудования ЖКХ и др.). Аналитики отмечают, что развитие рынка в значительной мере будет зависеть от хода реформы отрасли. Планируется создание саморегулируемых организаций, внедрение реестра лизинговых компаний (по аналогии с лицензированием банков), требований к минимальному объему собственного капитала.

Также лизинговые компании перейдут на новые правила учета и отчетности. По мнению АКРА, это будет способствовать уходу с рынка недобросовестных участников и значительному повышению прозрачности сектора. Новое регулирование вступит в силу не ранее 2022 года.

Во второй половине 2019 года, по прогнозам экспертов, будет расти сегмент автолизинга. "По итогам года мы ожидаем, что темпы прироста автосегмента превысят 20%, с учетом дополнительно утвержденного объема господдержки автолизинга во втором полугодии 2019-го в размере 4 миллиардов рублей", - рассказала ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Зоя Советкина.

Уровень проникновения лизинговых услуг в экономику пока очень низкий - 9,8% в 2018 году

Общие темпы роста рынка, по оценкам его участников, к концу 2019 года сохранятся на уровне 12-15%. "По большей части этот рост обеспечат сделки в сегменте автотранспорта и спецтехники. Больший процент прироста мы сможем наблюдать в случае крупных сделок в сегменте железнодорожного и авиатранспорта", - считает Андрей Волков, руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании "Балтийский лизинг".

Сегодня наибольший прирост на лизинговом рынке показывают сегменты, спрос в которых стимулируется программами субсидирования. Однако посчитать, какой именно процент роста обеспечивает господдержка, сложно. "Конечно, господдержка помогает бизнесу, но предприниматели и без нее будут и обновлять, и пополнять парки транспорта и спецтехники по мере их износа и роста бизнеса, просто в меньшем объеме, - полагает Андрей Волков. - Мы понимаем, что меры поддержки не могут быть постоянными, в долгосрочной перспективе поддержку должен обеспечить общий рост экономики и инвестиционной активности".

Экономика Транспорт Авиатранспорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
В США Трампа обвинили в желании отнять у сирийцев нефть
В Москве может быть побит температурный рекорд
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
Старые iPhone превратились в "кирпичи" 3 ноября