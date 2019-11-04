Темпы роста рынка вырастут за счет сделок в авиаотрасли

Лизинговому рынку не удастся установить прошлогодний рекорд роста. В ближайшие два года совокупный лизинговый портфель не прибавит больше 10-15%, прогнозируют в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Основная причина такой динамики - снижение экспорта угля в 2019-2020 годах и сохранение неблагоприятных макроэкономических условий.

В прошлом году рост лизингового рынка значительно превысил рост экономики в целом - плюс 30% против 12,8% в номинальном выражении. Поддержку рынку оказал сегмент лизинга железнодорожной техники - значительно вырос объем экспорта сыпучих грузов (в основном каменного угля) при сохраняющемся дефиците вагонного парка. Также вырос спрос на автотранспорт благодаря развитию сегмента такси и каршеринга.

Аналитики указывают на низкий уровень проникновения лизинговых услуг в экономику - 9,8% в 2018 году. Этот показатель определяет соотношение совокупной стоимости договоров лизинга и объема капитальных инвестиций в стране. По прогнозу в 2019-м он вырастет до 10,4%, однако по-прежнему будет в 2-4 раза ниже, чем в развитых стран.

В дальнейшем лизинговую отрасль поддержат нацпроекты в сфере развития экономики городов (общественный транспорт, экопроекты, модернизация оборудования ЖКХ и др.). Аналитики отмечают, что развитие рынка в значительной мере будет зависеть от хода реформы отрасли. Планируется создание саморегулируемых организаций, внедрение реестра лизинговых компаний (по аналогии с лицензированием банков), требований к минимальному объему собственного капитала.

Также лизинговые компании перейдут на новые правила учета и отчетности. По мнению АКРА, это будет способствовать уходу с рынка недобросовестных участников и значительному повышению прозрачности сектора. Новое регулирование вступит в силу не ранее 2022 года.

Во второй половине 2019 года, по прогнозам экспертов, будет расти сегмент автолизинга. "По итогам года мы ожидаем, что темпы прироста автосегмента превысят 20%, с учетом дополнительно утвержденного объема господдержки автолизинга во втором полугодии 2019-го в размере 4 миллиардов рублей", - рассказала ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Зоя Советкина.

Уровень проникновения лизинговых услуг в экономику пока очень низкий - 9,8% в 2018 году

Общие темпы роста рынка, по оценкам его участников, к концу 2019 года сохранятся на уровне 12-15%. "По большей части этот рост обеспечат сделки в сегменте автотранспорта и спецтехники. Больший процент прироста мы сможем наблюдать в случае крупных сделок в сегменте железнодорожного и авиатранспорта", - считает Андрей Волков, руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с партнерами компании "Балтийский лизинг".

Сегодня наибольший прирост на лизинговом рынке показывают сегменты, спрос в которых стимулируется программами субсидирования. Однако посчитать, какой именно процент роста обеспечивает господдержка, сложно. "Конечно, господдержка помогает бизнесу, но предприниматели и без нее будут и обновлять, и пополнять парки транспорта и спецтехники по мере их износа и роста бизнеса, просто в меньшем объеме, - полагает Андрей Волков. - Мы понимаем, что меры поддержки не могут быть постоянными, в долгосрочной перспективе поддержку должен обеспечить общий рост экономики и инвестиционной активности".