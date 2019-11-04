Новости

Военные РФ осуществят наблюдательные полеты над Германией и Италией 02:15
Песков: ГТС Украины развалится без транзита российского газа 01:45
У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна 01:16
"Все хорошо": медики не обнаружили проблем со здоровьем у Ковалева 00:02
Льюис Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом "Формулы-1" 03.11.2019
Нико Ковач уволен с поста главного тренера мюнхенской "Баварии" 03.11.2019
США сообщили об обстреле своих военных протурецкими боевиками 03.11.2019
Семчев прокомментировал информацию о своей госпитализации с приступом 03.11.2019
Игрок "Тоттенхэма" сломал ногу сопернику и пришел в ужас 03.11.2019
Названы самые популярные в соцсетях актеры 03.11.2019
Песков объяснил жест Путина в Светлогорске 03.11.2019
Песков: Кулак Путина - чудесно сформулированная рекомендация 03.11.2019
В Дагестане шесть человек отравились угарным газом 03.11.2019
В Москве экстренно госпитализирована 14-летняя дочь Евы Польны 03.11.2019
Умерла актриса и певица Мари Лафоре 03.11.2019
Песков рассказал об отношении Путина к Орбану 03.11.2019
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО 03.11.2019
Песков напомнил выгоды "Северного потока-2" 03.11.2019
Где чаще всего в России покупают новые автомобили 03.11.2019
Композитор Горан Брегович захотел купить дом в Крыму 03.11.2019
Мария Бутина получила новый паспорт РФ 03.11.2019
Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области 03.11.2019
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл "Мастерс" в Париже 03.11.2019
В Перми 16-летний подросток погиб на вечеринке 03.11.2019
Альварес откажется от титула, выигранного у Ковалева 03.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
День народного единства стал важным праздником для 70 процентов россиян
День народного единства стал важным праздником для 70 процентов россиян
04.11.2019 01:16
Рубрика: В мире

У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна

У берегов западноафриканского государства Бенин пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащее норвежской судоходной компании J.J. Ugland. Были похищены девять членов экипажа.

Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна

Такую информацию в воскресенье распространило агентство Reuters, ссылаясь на сообщение представителей компании-судовладельца. Уточняется, что инцидент произошел второго ноября, когда MV Bonita стояло на якоре. О нападении местным властям сообщили моряки, которых пираты не тронули. Затем оставшиеся на судне члены экипажа пришвартовались в порту города Котону.

Сейчас представители норвежской компании выясняют детали произошедшего и поддерживают постоянную связь с властями и семьями моряков. О гражданстве похищенных членов экипажа пока ничего не сообщается, пишет ТАСС.

В мире Африка Бенин В мире Европа Норвегия Нападения пиратов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков: ГТС Украины развалится без транзита российского газа
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра "Э" по Ингушетии
ООН назвала число погибших мирных жителей в конфликте на востоке Украины