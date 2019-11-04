У берегов Бенина пираты похитили девять моряков с норвежского судна

У берегов западноафриканского государства Бенин пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащее норвежской судоходной компании J.J. Ugland. Были похищены девять членов экипажа.

Такую информацию в воскресенье распространило агентство Reuters, ссылаясь на сообщение представителей компании-судовладельца. Уточняется, что инцидент произошел второго ноября, когда MV Bonita стояло на якоре. О нападении местным властям сообщили моряки, которых пираты не тронули. Затем оставшиеся на судне члены экипажа пришвартовались в порту города Котону.

Сейчас представители норвежской компании выясняют детали произошедшего и поддерживают постоянную связь с властями и семьями моряков. О гражданстве похищенных членов экипажа пока ничего не сообщается, пишет ТАСС.