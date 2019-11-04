Через год, 3 ноября 2020 года, состоятся 59-е выборы президента США. С учетом того, какая политическая гроза полыхает в Вашингтоне, предстоящая предвыборная кампания обещает, как минимум, не уступить по накалу гонке 2016 года, которую многие комментаторы называли самой скандальной за десятилетия.

Сенсационное поражение Хилари Клинтон тогда показало: американцы не захотели верить бредням и сказкам политической элиты, а проголосовали за политического аутсайдера Дональда Трампа, который говорил о том, что действительно волновало американцев. Лидеры демократов тогда попытались усвоить этот урок, но получилось не очень.

Сегодня очернение Трампа вновь становится их центральным лозунгом. Остальные предвыборные предложения тонут в мощной кампании против главы государства. Ее венцом стало недавнее голосование Палаты представителей США, которую контролирует оппозиция, о начале расследования по импичменту хозяину Белого дома.

Но пока столица погрязнет в процессе импичмента, проблемы рядовых американцев так и останутся нерешенными. И на кого обернется их гнев за это - одна из главных интриг предстоящего года. В любом случае, шоу обеспечено. Каждая сторона через прессу приводит многочисленные аргументы в пользу того, что именно она одержит верх. "РГ" попыталась разобраться, что ждет Америку в этот предвыборный год.

Сценарий первый

Расследование в комитетах Палаты представителей США закончится ничем, Трампу так и не выдвинут обвинений и не объявят импичмент. Сценарий маловероятный. Пока в новой истории страны такого не бывало. Если уж расследование начиналось, то выносился импичмент. Исключением можно назвать разве что Ричарда Никсона в 1974 году, но тот просто предпочел уйти в отставку самостоятельно, не дождавшись голосования.

Как предсказывает популярный ресурс политических прогнозов Five Thirty Eight, "формальным голосованием о старте расследования демократы практически однозначно поставили себя на курс вынесения импичмента", для которого достаточно простого большинства голосов в нижней палате. Они у демократов есть и когда дело дойдет до голосования по импичменту, расклад голосов "вряд ли изменится", поскольку "наиболее болезненная информация по Украине уже опубликована".

Но если до импичмента не дойдет, последствия для демократов обещают быть печальными. Американские избиратели могут сделать вывод, что свое большинство в Палате представителей демократы использовали не на благо избирателей, а израсходовали на провальную политическую интригу. Нагляден пример импичмента 1998 года, когда республиканцы, заполучив большинство в нижней палате, начали преследование Билла Клинтона. Сенат оправдал его, и в результате Клинтон лишь набрал популярность, а республиканцы поплатились за это поражением на следующих выборах.

Сценарий второй

Палата представителей выносит Трампу импичмент, а Сенат оправдывает его. Именно на это пока рассчитывают союзники президента США. Вероятность этого не так уж и мала.

По данным ресурса axios.com, в Белом доме рассчитывают на то, что в "красной стене" поддержки республиканцев (про цвету партии - прим. "РГ") в Конгрессе не появится значительных трещин. Пока их нет, что очень наглядно продемонстрировало голосование о начале расследования против Трампа. Ни один из 196 республиканцев не проголосовал "за". Это очень мощный стартовый фундамент, демонстрирующий поддержку президента. Для сравнения, "за" расследование против Билла Клинтона в 1998 году голосовали 410 конгрессменов, а "против" - лишь 4. Да, Сенат его потом оправдал, но такой расклад демонстрировал готовность всех конгрессменов изучить суть дела.

Сейчас республиканцы не хотят даже расследования, не говоря уже об импичменте. В руководстве партии "изучают, какими тезисами защищать главу Белого дома, если демократы все же докажут факт торга в духе "услуга за услугу" в скандальном разговоре Трампа - Зеленского. Речь о том, что Трамп якобы требовал от Киева найти компромат против сына его политического оппонента Джозефа Байдена, работавшего в украинской газовой компании "Бурисма". Президент США вроде бы давал понять, что в противном случае Украина может не получить военную помощь из Вашингтона.

Источники в окружении лидера сенаторов-республиканцев Митча Макконелла рассказали axios.com, что большинство сенаторов готовы согласиться с такой формулировкой: "действия Трампа были неуместными, но не противозаконными". Сенатор-республиканец Тед Круз в интервью газете The Washington Post трактовал такой торг как "стандартный инструмент внешней политики", ведь США действительно зачастую ставят условия для финансовой помощи другим странам. Тот же Байден-старший сам бахвалился, как требовал от Киева уволить генпрокурора страны Виктора Шокина в обмен на 1 миллиард финансовой помощи из Вашингтона.

Если Сенат оправдает Трампа, исход выборов не очевиден, но демократам придется непросто. Они понимают, сколь рискованную ставку с импичментом сделали, ведь у политиков на это будет уходить львиная доля времени, а другие темы отойдут на второй план. Но остальную Америку куда больше заботит рост цен на лекарства и другие проблемы такого рода. Поэтому глава демократической фракции в нижней палате Хаким Джефрис признал в эфире HBO, что "считает очевидной вину Трампа, но понимает, как рискованно говорить об этом ежедневно". Многочисленные попытки демократов очернить Трампа пока не давали им политического навара.

А вот союзники Трампа рассчитывают, что если экономическая конъюнктура останется благоприятной, оправданный президент вполне может переизбраться на второй срок. Пока экономический рост в США замедлился, но все же продолжается, создаются новые рабочие места, падает безработица. Если так будет и дальше, это сильный аргумент в пользу избрания Трампа для американских избирателей, которым свои кошельки традиционно куда ближе, чем проблемы далеких стран, включая Украину.

Если Трампу вынесут импичмент, а он будет оправдан и переизберется, это будет первым в истории прецедентом. До этого отстраненные от власти президенты больше в нее не возвращались.

Сценарий третий

Сенат утверждает обвинения Палаты представителей и Трампа отстраняют от должности. Такой ход событий пока выглядит маловероятным. "Это возможно только если будет существенный сдвиг в фактах, - рассказал источник в аппарате лидера республиканцев в Сенате Митча Макконелла. - Если все ограничится тем, что уже есть, то никаких проблем (у Трампа) не будет".

Ключевое здесь - поддержка избирателей. Политика в Америке вся по расчету, здесь ничего личного. Конгрессмены поддерживают Трампа не из любви, а потому что консервативные американцы голосуют за него и его идеи. Массовое бегство начнется только тогда, когда законодатели вдруг поймут, что поддерживать Трампа им далее политически невыгодно. А невыгодно станет, когда их электорат засомневается в главе Белого дома.

Пока ничего подобного не происходит. Даже после публикации всех фактов о разговоре Трампа-Зеленского популярность главы государства среди консерваторов не изменилась. Как показал последний соцопрос Gallup, она остается на уровне 87 процентов. Поэтому политикам-республиканцам попросту рискованно идти против Трампа.

Даже Дэвид Брукс, обозреватель либеральной The New York Times, которую Трамп считает едва ли не главным врагом, признает: "Можно ли представить, чтобы более 20 сенаторов-республиканцев проголосовали за импичмент Трампа? Когда находишься в Вашингтоне, это кажется вполне возможным. Но как только окажешься за пределами столицы, сложно представить, что это поддержат больше одного или двух сенаторов".

Между тем

Традиционно выборы в США в конечном итоге сводятся к противостоянию двух кандидатов, представляющих две основных партии: Демократическую и Республиканскую. Кандидат республиканцев известен почти наверняка, это действующий президент Дональд Трамп. Формально несколько конкурентов у него есть, но их рейтинг на порядки ниже. Впрочем, The Washington Examiner предполагает, что если дела у Трампа будут идти совсем плохо, республиканцы могут выдвинуть вместо него вице-президента Майкла Пенса или бывшего постпреда при ООН Никки Хейли. Но пока это лишь домыслы без всяких оснований.

А вот у демократов борьба идет острая, лидера у партии пока так и нет. Согласно данным опроса The Washington Post/ABC, из претендентов пока лидирует бывший вице-президент Джозеф Байден (27 процентов), сенаторы Элизабет Уоррен (21 процент) и Берни Сандерс (19 процентов).

Но на практике с учетом правил кампании все не так радужно для Байдена. Его кампания идет с переменным успехом, кандидат часто допускает "ляпы", не говоря уже о длинном политическим прошлом, в котором накопилось немало спорных высказываний и решений. В результате сбор финансов на его кампанию буксует. А Уоррен быстро сокращает отставание.

Через три месяца стартуют праймериз, по итогам которых определят кандидата от демпартии. Традиционно они начнутся со штата Айова и там, согласно опросу The New York Times, Байден занимает лишь четвертое место с 15 процентами поддержки. Окончательно имя кандидата демократы назовут на национальном съезде партии в Милуоки (штат Висконсин), который пройдет 13-16 июля 2020 года.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"