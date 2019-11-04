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04.11.2019 18:34
Рубрика: В мире

В Белграде открыли бюст Евгения Примакова

Текст: Константин Волков

В российском Центре науки и культуры в Белграде, известном как "Русский дом в Белграде", 4 ноября торжественно открыли бюст российского дипломата, востоковеда, политика и государственного деятеля Евгения Примакова. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Константин Завражин/РГ
Владимир Путин принял участие в открытии памятника Евгению Примакову

На церемонии присутствовали президент страны Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, вдова Примакова Ирина и другие.

На церемонии собравшиеся напомнили, что Примаков всегда выступал за мирное решение кризиса в бывшей Югославии. В Сербии хорошо помнят, как премьер-министр РФ Евгений Примаков в марте 1999 года распорядился развернуть самолет, летевший в США, когда узнал о начале бомбардировок Сербии силами НАТО.

В мире Европа Сербия
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