В Белграде открыли бюст Евгения Примакова

В российском Центре науки и культуры в Белграде, известном как "Русский дом в Белграде", 4 ноября торжественно открыли бюст российского дипломата, востоковеда, политика и государственного деятеля Евгения Примакова. Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонии присутствовали президент страны Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин, руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, вдова Примакова Ирина и другие.

На церемонии собравшиеся напомнили, что Примаков всегда выступал за мирное решение кризиса в бывшей Югославии. В Сербии хорошо помнят, как премьер-министр РФ Евгений Примаков в марте 1999 года распорядился развернуть самолет, летевший в США, когда узнал о начале бомбардировок Сербии силами НАТО.