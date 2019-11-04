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04.11.2019 22:09
Рубрика: В мире

Без химии и мрамора

Под Парижем открылось экологическое кладбище
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
Новомодные эко-тренды добрались и до ритуального бизнеса. Во Франции неподалеку от городка Иври-сюр-Сен, что в нескольких километрах к юго-востоку от Парижа, открыли экологическое кладбище. Хотя территорию в 1560 квадратных метров выделили местные власти, оно входит в компетенцию столичной мэрии, являющейся инициатором этого проекта. По словам главы управления муниципальными кладбищами Парижа Сильвена Эколя, суть в том, чтобы "сократить влияние на окружающую среду".

Для захоронения покойника на "зеленом" кладбище, родственники должны пойти на определенные условия договора, который заключают с администрацией некрополя. Во-первых, они обязуются выбрать гроб либо из прессованного картона, либо из необработанного дерева исключительно французского происхождения. Причем без покрытия лаком и без металлических элементов. Никакого мраморного или бетонного надгробия на могиле. Лишь деревянная табличка с именем усопшего и прочими надписями.

Фото: Mariscal/REUTERS
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Более того, рекомендовано отказаться от предварительного бальзамирования тела с использованием химических препаратов, а также облачить умершего в одежду с биоразлагаемыми свойствами. В отличие от классических могил вокруг "экологических" нельзя возводить закраждения или иными способами обозначать периметр.

Пока большого наплыва желающих воспользоваться "зеленым" погостом не наблюдается, и это несмотря на то, что с финансовой точки зрения такое захоронение обойдется родным дешевле, чем классическое. 10-летняя концессия на нем (во Франции за использование места на кладбище полагается платить аренду) стоит 294 евро вместо 376, как на всех других. Не говоря уже о том, что сам печальный обряд в целом не нанесет такого ущерба семейному бюджету и будет стоить минимум в два раза меньше, нежели при обычных похоронах, - полторы тысячи евро вместо 3300 евро.

По замыслу властей "зеленые" кладбища должны как можно меньше влиять на окружающую среду

Отметим, что подобное кладбище - второе во Франции. Первое - в городе Ньоре на западе страны. Там "экологически" захороненных около 70 человек. Что касается Парижа, то после Иври-сюр-Сен столичные власти планируют в ближайшие годы запустить аналогичные проекты еще в трех городах, расположенных поблизости от Парижа.

В мире Европа Франция
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