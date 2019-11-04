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04.11.2019 19:56
Рубрика: В мире

В генконсульстве РФ в Гетеборге поселился заяц Антон

Текст: Константин Волков
Фото: Анастасия Федорова Фото: Анастасия Федорова
Фото: Анастасия Федорова

В Генеральном консульстве РФ в шведском Гетеборге поселился заяц Антон. Об этом написала у себя в Facebook российский генконсул Анастасия Федорова.

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Судя по опубликованному под постом снимку, это заяц-русак, с длинными ушами и довольно большой, длиной более полуметра. Сейчас у него идет линька, которая началась в конце сентября и вот-вот должна закончиться.

"Антон живет у нас на территории генконсульства, только летом на один месяц иногда уезжает в отпуск, иногда приводит подружку. Но мы не возражаем", пишет Федорова.

Неизвестно, что именно привлекло Антона на территорию российского генконсульства, открывшегося в Гетеборге в 1980-м году, тем более что совсем недалеко начинаются леса, окружающие город. Сотрудники дипмиссии подкармливают зверя и показывают гостям как местную достопримечательность

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