В Иране отмечают годовщину захвата посольства США

В Иране в понедельник проходят массовые шествия по случаю 40-й годовщины захвата революционно-настроенными студентами посольства США в Тегеране.

Тысячи людей собрались на центральных улицах иранской столицы, скандируя традиционные для этого события лозунги - "Смерть США!", "Смерть Израилю!".

Не обошлось также и без сожжения американских флагов и демонстрации баннеров с оскорблениями в адрес президента США Дональда Трампа и представителей его администрации.

Основные мероприятия состоялись напротив бывшего здания американской дипмиссии в Тегеране, которое в настоящее время является Музеем "Гнездо американского шпионажа", посвященного событиям ноября 1979 года.

Тогда в разгар исламской революции несколько сотен иранских студентов воровались на территорию посольства США и захватили в заложники часть его персонала. Американцы были освобождены лишь через 444 дня после подписания между странами Алжирского соглашения, в соответствии с которым Вашингтон обязался не вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики. Кризис с заложниками привел к разрыву дипломатических отношений США с Ираном, которые до сих пор не восстановлены.

В связи с годовщиной событий тех дней иранские власти обновили антиамериканские граффити на заборе бывшей дипмиссии США. Теперь новые инсталляции, по замыслу их авторов, отображают темы "Закат культуры США и Запада", "Американские преступления в мире", "Преступления США против Ирана".

Внимание прохожих особенно привлекает красочное граффити с изображением двух сидящих за столом переговоров мужчин, представляющих США и Иран. Инсталляция обыгрывает недоверие иранцев к призывам Вашингтона начать прямой диалог для обсуждения всего спектра двусторонних отношений. Другим примечательным арт-объектом стали вмурованные в забор бывшего американского посольства человеческие черепа и кости, которые символизируют жертв проводимой США внешней политики.

Накануне руководитель и духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи вновь подтвердил, что прямые переговоры Ирана с США станут ошибкой и не решат проблем страны. По мнению главы ИРИ, отказ Тегерана от диалога с Вашингтоном свидетельствуют о силе иранского народа, и разрушает имидж США в глазах мирового сообщества.