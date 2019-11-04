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04.11.2019 20:00
Рубрика: Культура

Музей на берегу дружбы

В Китае открылся первый в истории страны музей российского живописца
Текст: Александр Ярошенко
Российская газета - Спецвыпуск № 248(8006)
В нескольких сотнях метров от российско-китайской границы на уютной и просторной улице города Хэйхэ теперь есть музей народного художника России Александра Тихомирова.

Большую часть своей короткой, но очень яркой и плодотворной жизни он прожил в приграничном Благовещенске.

Александром Евгеньевичем его уважительно называли малознакомые почитатели. Саша - обращались к нему друзья...

Александр был ярким и даровитым мастером. У него был редкий талант - умение дружить глубоко, крепко, по-настоящему. Одним из его добрых друзей был Лю Минсю - китайский коллекционер и создатель в КНР нескольких музеев российского искусства. Они дружили двадцать два года, до самой кончины Мастера.

Фото: Сергей Михеев
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- Как только я увидел Сашины работы, его знаменитую оконопись, сразу же влюбился в его талант. Он это почувствовал и ответил мне настоящей мужской дружбой, - вспоминает Лю Минсю.

За годы их дружбы были организованы и проведены сотни выставок российских художников в Китае и работ китайских художников в России, совместных выставок. А сколько было встреч, поездок, добрых дел и человеческого тепла!

Вот лишь один штрих. Долгие годы кладбище русских эмигрантов в китайском Харбине было в запустении. У горстки русских стариков, доживающих свой век в этом городе, не было ни сил, ни средств содержать погост в надлежащем порядке. Лю Минсю и Александр Тихомиров постучались в высокие двери правительства Харбина и руководства провинции Хэйлунцзян. Рассказали о печальном положении дел, нашли верные слова и нужную интонацию, и их услышали. Кладбище привели в порядок. Теперь там вместо забвения царит светлая память...

- Мы с Сашей понимали друг друга с полуслова, обращались друг к другу не иначе как "брат", - грустно улыбается Лю Минсю.

Лики на ставнях

Лю Минсю говорит, что целый год после кончины Саши он постоянно размышлял, как же достойно увековечить память друга. Решение пришло внезапно: был по делам в Пекине, ехал в такси, и вдруг как молния пронзила мысль открыть в Китае музей Александра Тихомирова.

Лю Минсю говорит, что он сразу же осознал: Сашин музей должен быть обязательно в Хэйхэ, недалеко от российско-китайской границы. Однако китайский друг русского художника признается: у него были некоторые сомнения, поддержит ли его правительство города Хэйхэ? Но когда он со своей идеей пришел к мэру города Ма Ли и рассказал о новом проекте, то сразу получил поддержку.

Фото: Медиакорпорация Китая
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Утром 17 мая 2019 года на улице, где открывался музей народного художника России Александра Тихомирова, было многолюдно. Рядом с домом не было свободного места для парковки. На большом экране у входа в музей мелькали кадры, на которых веселый и полный жизни Александр Тихомиров играл на гитаре и пел полные романтики песни. Были там и кадры, на которых президент России Владимир Путин вручает ему орден Дружбы, и где он общается с прославленным Зурабом Церетели и своими учителями из знаменитого художественного училища имени Строгановых, и где он веселый с друзьями и задумчивый за работой. У самого входа в музей - массивная мемориальная доска, на которой изображен бородатый, с умным прищуром Александр Евгеньевич Тихомиров. Сверху ровный ряд отлитых из металла русских букв и китайских иероглифов - Музей народного художника России Александра Тихомирова.

Александр был создателем уникального направления в живописи, которое он сам назвал "оконопись". Это когда на старых, деревянных ставнях он писал лики православных святых. - Я долго смотрю на причудливый рисунок дерева, на его морщинки. И вижу в них ход или линию, от которой отталкиваюсь, - говорил он мне несколько лет назад. Как признавался Мастер, начинать работу ему всегда помогало провидение.

А люди все идут

Сегодня в китайском музее Мастера выставлено 45 работ, а всего Лю Минсю собрал 160 работ российского художника. Его ранняя живопись, графические рисунки, натюрморты. Шесть залов музея полностью посвящены работам Тихомирова.

Грамотная подсветка, нужный микроклимат, а еще - обаятельная экскурсовод Лан Лю, которая представляется русским именем Вера. Она выпускница института славистики Хэйхэского университета и хорошо говорит по-русски. Девушка была знакома с Александром. Говорит, что ее любимым местом в Благовещенске был и остается Амурский областной краеведческий музей. Там она часами не отходила от картин.

- В музей художника Тихомирова приходят разные люди. Много туристов из центральных и южных провинций Китая. Часто приходят и местные жители, многие приводят сюда детей и внуков. Люди очень внимательно слушают экскурсию, задают много вопросов, - рассказывает Лан Лю.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Редкий турист из России пройдет мимо необычного музея своего земляка. Заходят, тихо бродят по залам, всматриваясь в удивительные работы Александра. С интересом рассматривают десятки фотографий и газетных публикаций о Мастере и его творчестве.

Примерно на год раньше власти Приамурья решили превратить в музей мастерскую художника Александра Тихомирова. Здесь застыло время, кажется, что Александр только что вышел на улицу, повесив на спинку стула свой перепачканный краской фартук. Экскурсии на тему творчества художника проводит его вдова Елена.

- Открытие в Китае музея, посвященного жизни и творчеству Саши, для нашей семьи один из самых дорогих и трогательных подарков. Это невиданный пример дружбы и памяти. Другие слова и подобрать трудно, - говорит Елена.

Настоящая дружба дала жизнь уникальному музею. Это музей, открытие которого поддержали власти Китая, музей, который полюбили люди из России и Китая. Он хранит и бережет не только творчество народного художника России. Он стал безмолвным, но понятным каждому примером сердечной дружбы двух талантливых людей и двух больших народов.

Биография

Александр Тихомиров родился в 1956 году в Подмосковье. Окончил Московскую академию художеств имени С.Г. Строганова. С 1984 года и до своей кончины в мае 2017 года жил и работал в Благовещенске. Член-корреспондент Российской академии художеств. Александру Тихомирову были присвоены звания народного художника России и почетного жителя Благовещенска.

Мнение
Фото: Медиакорпорация Китая
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Ольга Юркова, директор Департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства культуры РФ:

Впервые на территории Китая открылся мемориальный музей, посвященный народному художнику России. Открытие этого музея - значимое событие в культурной жизни обеих стран. Два года, как нет с нами Александра Евгеньевича, но его дело живет в друзьях и товарищах - открытие музея это подтверждает. Я хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие в создании мемориального музея.

Культура Арт Актуальное искусство В мире Восточная Азия Китай
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