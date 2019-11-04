Агломерация объединит 41 муниципальное образование. Ее создание предполагается "Декларацией о межмуниципальном взаимодействии в дельте Янцзы", подписанной 15 октября.

Документ предполагает, что "сердцем" нового гигаполиса станет город центрального подчинения Шанхай с населением 24,2 миллиона человек. Вокруг него объединятся 40 городов провинций Аньхой, Цзянсу и Чжэцзян. Среди них - Нанкин с населением 8,4 миллиона человек, Хэфэй (8 миллионов), Ханчжоу (9,8 миллиона), Нинбо (8,2 миллиона). Совокупная численность населения только этих городов составляет 58,6 миллиона.

Можно с уверенностью говорить, что общая численность населения нового супергорода будет превышать 100 миллионов человек.

Предполагается, что в новой агломерации будет полностью интегрированная транспортная система, системы социальных услуг, НИОКР и распределения ресурсов, а также производственные цепочки. Супергород будет производить более 20 процентов китайского ВВП.