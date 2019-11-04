Соответствующие поправки разработаны к национальному закону о статистике.

В новом варианте закона подтасовка экономической отчетности рассматривается как халатность. Пойманные на приписках предприятия и госучреждения будут штрафоваться в размере от 1 до 3 процентов от разницы между реальным и сфабрикованным показателем либо на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч юаней (от 14 до 70 тысяч долларов).

Проверка статистической отчетности будет вестись на всех уровнях - от уездного до центрального. Для каждого учреждения и чиновника будут составлять "рейтинг доверия" по показателям объективной отчетности. А для проверок предоставленных цифр будут использоваться большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект.

Необходимость ужесточения наказания за подтасовки в статистике назрела давно, говорят в Госстатуправлении КНР. В Китае до сих пор широко распространены "вопиющие" случаи приписок в экономической отчетности, признал в 2018 году зампредседателя ПК ВСНП Ван Дунмин. По его словам, в минувшем году Госстатуправление КНР провело выборочные проверки отчетности 2051 предприятия. Выяснилось, что из них 1195 (58,2 процента) занимались приписками. По итогам проверок отдельным регионам пришлось чуть ли не вдвое снизить показатели своего ВВП. Так, новый район экономического развития Биньхай в городе центрального подчинения Тяньцзинь сократил свою отчетность по ВВП за 2016 год с триллиона юаней до 665,4 миллиарда. На масштабных приписках попались также уезд Кайлу в Автономном районе Внутренняя Монголия и уезд Сифэн в провинции Ляонин. Их отчетность превышала реальные показатели в 10 и 6,7 раза соответственно.