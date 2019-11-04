К 70-летию российско-китайских дипломатических отношений издательство китайской литературы "Шанс" презентовало книгу экс-министра культуры КНР Ван Мэна "Пейзажи этого края" в двух томах. Роман классика китайской литературы, лауреата премии Мао Дуня, виднейшего писателя последних десятилетий, переведен на русский язык впервые.

Ван Мэн закончил писать свое произведение еще в 1978 году, однако книга вышла в Китае только в 2013-м. До этого, считает сам автор, она "не соответствовала духу времени" и политическому курсу страны.

В романе Ван Мэн описывает регион Синьцзян начала 1960-х годов - это было время политических экспериментов и голода в Китае, натянутых отношений с Советским Союзом. Пограничный Синьцзян был местом столкновения самых разных сил и настроений. Здесь жили уйгуры, ханьцы, казахи, узбеки - мир героев романа многонационален.

Трудиться в коммуне со всеми наравне, жить просто или хитрить, заниматься незаконной торговлей, притворяться больным? Думать о жизни реальных людей или слепо строить политическую карьеру? Бежать за границу или остаться на родине? Эти вопросы герои романа Ван Мэна решают для себя каждый день, каждый их поступок - это новый поворот.

В "Пейзажах этого края" Ван Мэн в полной мере смог выразить и свое понимание уйгурских крестьян, и свою любовь к ним. Он старательно выписывал облик этой окраинной земли, судьбу народа, рисовал в деталях человеческую натуру и колорит, повседневную жизнь уйгуров, особенности культуры и менталитета.

Один из критиков сказал, что автор в самое непростое для литературы время чутко услышал звуки жизни, биение человеческого сердца, музыку художественного слова - и написал эту книгу.

Роман "Пейзажи этого края" - образец современной китайской прозы и повод вспомнить о событиях того времени - 60-х годах прошлого столетия. Это шанс понять и осмыслить трудную для всех историю, а значит, и шанс не повторить ее.