Новости

Путин ратифицировал протоколы о поставках нефти в Таджикистан и Киргизию 20:57
Президент подписал закон по привилегиям для ВОИС 20:55
Путин присвоил новые звания высокопоставленным силовикам 20:47
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России 20:47
Президент снял с должности арестованного генерала МВД 20:44
Путин освободил от должности одиннадцать генералов 20:44
США ввели санкции против сына иранского аятоллы 20:36
Сувениры и блюда народов мира: Как Калининград отметил 4 ноября 20:15
Уточнены лица, чьи голоса не будут учитываться при сделке в АО и ООО 20:05
В генконсульстве РФ в Гетеборге поселился заяц Антон 19:56
Путин подписал закон о праве на геологоразведку во внутренних морях 19:39
Между Севастополем и сирийским Тартусом запустят торговую линию 19:38
В Копенгагене открыли бюст Федору Михайловичу Достоевскому 19:33
Путин ратифицировал соглашение об исследовании космоса странами СНГ 19:24
Путин ратифицировал протокол о пенсиях жителям Болгарии 19:15
Артем Дзюба: После первого матча с "Лейпцигом" осталась недосказанность 19:04
Мирзов и Тиль вернулись в стартовый состав "Спартака" 19:00
Подержанный Volvo XC90 за 1,5 млн рублей: неразорительный премиум 19:00
В Белграде открыли бюст Евгения Примакова 18:34
В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине 18:25
Skoda частично рассекретила новую Octavia 18:20
Россия начнет сооружение второго блока АЭС "Бушер" в Иране 10 ноября 18:19
Названа неожиданная причина набора лишнего веса 17:59
В Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший из Германии 17:46
В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
04.11.2019 18:48
Рубрика: Экономика

Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью

Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск № 248(8006)
По общенациональной статистике, средняя цена квадратного метра жилья в стране по итогам августа вплотную приблизилась к отметке в 12 тысяч юаней (1,7 тысячи долларов).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рекордсменом по стоимости жилья остается Пекин: квадратный метр недвижимости здесь стоит 55,9 тысячи юаней (около 7,9 тысячи долларов). "Серебро" у Шэньчжэня с показателем 52,9 тысячи юаней за квадратный метр (7,45 тысячи долларов), "бронза" - у Шанхая (45 тысяч юаней, или 6,3 тысячи долларов). В десятку (в порядке убывания) вошли также Сямэнь, Нанкин, Ханчжоу, Гуанчжоу, Санья, Фучжоу и Нинбо. Напомним, что Гонконг и Аомэнь в статистику традиционно не включаются.

Фото: AP Photo/Ng Han Guan
В китайском Чэнду предложили хозяевам перекрасить собак в панд

Составители рейтинга отмечают, что среди крупнейших мегаполисов КНР самые доступные цены на жилье в Чунцине, Чэнду и Сиане. Хотя средние цены на недвижимость здесь примерно на 2000 юаней выше, чем в целом по стране, но их соотношение с уровнем зарплат не такое большое, как в городах, занявших первые позиции. Например, работающий в китайской столице высокооплачиваемый специалист с ежемесячным окладом в 22 306 юаней на покупку лишь одного квадратного метра жилья должен потратить всю зарплату за 2,5 месяца. Таким образом, чтобы купить квартиру площадью 100 квадратных метров в Пекине, потребуется вся его зарплата за 21 год. Самой дешевой недвижимость оказалась в северо-восточных регионах КНР. Так, на последней строчке рейтинга оказался город Аньшань провинции Ляонин со стоимостью квадратного метра в 3509 юаней (494 доллара). "Нефтяная столица" северо-востока КНР - город Дацин провинции Хэйлунцзян - на пятой строчке снизу с показателем 5318 юаней (749 долларов) за метр.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
В США Трампа обвинили в желании отнять у сирийцев нефть
В Москве может быть побит температурный рекорд
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
Старые iPhone превратились в "кирпичи" 3 ноября