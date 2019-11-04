По общенациональной статистике, средняя цена квадратного метра жилья в стране по итогам августа вплотную приблизилась к отметке в 12 тысяч юаней (1,7 тысячи долларов).

Рекордсменом по стоимости жилья остается Пекин: квадратный метр недвижимости здесь стоит 55,9 тысячи юаней (около 7,9 тысячи долларов). "Серебро" у Шэньчжэня с показателем 52,9 тысячи юаней за квадратный метр (7,45 тысячи долларов), "бронза" - у Шанхая (45 тысяч юаней, или 6,3 тысячи долларов). В десятку (в порядке убывания) вошли также Сямэнь, Нанкин, Ханчжоу, Гуанчжоу, Санья, Фучжоу и Нинбо. Напомним, что Гонконг и Аомэнь в статистику традиционно не включаются.

Составители рейтинга отмечают, что среди крупнейших мегаполисов КНР самые доступные цены на жилье в Чунцине, Чэнду и Сиане. Хотя средние цены на недвижимость здесь примерно на 2000 юаней выше, чем в целом по стране, но их соотношение с уровнем зарплат не такое большое, как в городах, занявших первые позиции. Например, работающий в китайской столице высокооплачиваемый специалист с ежемесячным окладом в 22 306 юаней на покупку лишь одного квадратного метра жилья должен потратить всю зарплату за 2,5 месяца. Таким образом, чтобы купить квартиру площадью 100 квадратных метров в Пекине, потребуется вся его зарплата за 21 год. Самой дешевой недвижимость оказалась в северо-восточных регионах КНР. Так, на последней строчке рейтинга оказался город Аньшань провинции Ляонин со стоимостью квадратного метра в 3509 юаней (494 доллара). "Нефтяная столица" северо-востока КНР - город Дацин провинции Хэйлунцзян - на пятой строчке снизу с показателем 5318 юаней (749 долларов) за метр.