В магазинах стартовали продажи синтезированных полуфабрикатов

В московских магазинах стартуют продажи растительных котлет из США. Мясо изготов­лено преимущественно из гороха, воды, рапсового масла. Производит его компания Beyond Meat, в которую вложились "громкие" инвесторы - основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо ДиКаприо, экс-гендиректор McDonald Дон Томпсон. В 2019 году компания провела первую публичную продажу акций и и привлекла к выпуску горохового мяса 240 миллионов долларов.

Упаковка с двумя котлетами весом чуть больше 200 граммов будет стоить в рознице 750 рублей, то есть примерно 3 тысячи рублей за килограмм. Пока "Азбука вкуса" планирует продавать около тысячи упаковок в месяц. Готовность закупать растительные котлеты выразили и другие торговые сети.

Российские мясопереработчики сомневаются в успехе предприятия. "Цена растительного мясопродукта установлена из расчета на "хайп", а не из реальных затрат. Большинство даже при всем уважении к американскому гороху позволить себе такое баловство вряд ли сможет. Три тысячи - цена премиальной говядины", - отметил в разговоре с "РГ" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин и добавил, что если будет нужно, то лучше пойти и купить в соседнем магазине "вегетарианские сосиски российского производства".

Котлеты Beyond Meat уже какое-то время продаются в ресторанах. "Гигантского спроса не было. А планы продать 300 тонн этого продукта в следующем году на фоне 11 миллионов тонн продаж животного мяса выглядят несерьезно", - отмечает Сергей Юшин.

"Горох не может заменить собой мясной белок, необходимый для полноценного питания. Люди, увлекающиеся подобной едой, недополучают набор макро- и микроэлементов, важных для умственного и физического развития", - рассказал "РГ" руководитель Центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова" Дмитрий Гордеев.

Горох не может заменить собой мясной белок, необходимый для полноценного питания, отмечают ученые

Тем временем компания Beyond Meat начала использовать в производстве также муку из сверчков, отходы от какао-­бобов и коноплю, сообщает Bloomberg. Сверчки - это уже не горох, это совсем другой белок. "Сверчки по содержанию белка близки к мясу животных. Но мне кажется, что россияне ментально совершенно не готовы к такой пище. Тем более сельхозпроизводители сейчас полностью обеспечивают страну свининой и курятиной и даже их экспортируют", - отметил Гордеев.

Но популярность альтернативных протеинов в мире все же растет. "Не нужно скептически улыбаться: еще год-другой - и альтернативное мясо станет полноценной инвестиционной идеей. Уже становится. Продукция Beyond Meat продается в нескольких десятках тысяч заве­дений 20 стран мира", - отметил главный редактор журнала "Агро­инвестор" Николай Лычев.

У Beyond Meat есть конкуренты: компания Impossible Foods - проект Кремниевой долины. Она имеет завод растительных котлет, которыми уже вовсю снабжает сеть фастфуда Burger King.

Есть еще производители мяса из стволовых клеток животных. "Они рассчитывают выйти на рынок с конкурентным потребительским предложением через 4-5 лет. Их стейки и котлеты пока дороговаты: затраты - несколько сотен долларов. Но оцените скорость удешевления технологии: первые образцы стволовых стейков стоили больше 300 тысяч долларов за штуку, и было это пять лет назад", - говорит Лычев.

В будущем, отмечают футурологи, для производства растительного мяса производители, вероятно, будут использовать насекомых, ресурсы моря и микробиоту - совокупность различных микроорганизмов. Все больше потребителей придают значение опасности антибиотиков, гормонов роста и других вредных компонентов в животном мясе. Кроме этого, в растительном - практически нулевой уровень холестерина.