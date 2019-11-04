Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение о создании в структуре ведомства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий. Их сформируют по отраслевому принципу в пределах штатной численности МВД. Помимо центрального аппарата министерства, они также появятся в территориальных органах внутренних дел.

Колокольцев поручил руководителям оперативных главков, Следственного департамента и Управления по организации дознания подготовить и представить на утверждение документы, где определены организационные структуры, полномочия и функции подразделений. Планируется увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России и их подразделений на региональном уровне. По распоряжению министра до 30 декабря организационно-штатное управление МВД России подготовит ведомственный приказ по внесению изменений в штатные расписания подразделений центрального аппарата министерства. На заседании коллегии ведомства по результатам Владимир Колокольцев отметил, что цифровая революция принесла не только блага. Новейшие технологии все активнее берет на вооружение и криминалитет. Среди новых угроз - мошенничества с использованием сотовой связи, а также средств IP-телефонии.

Преступники научились подменять телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников. "В прошлом году число противоправных деяний, совершенных с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года - почти на 70 процентов", - сообщил министр.

Так, с 2018 года в московском регионе задержаны организованные группы, общей численностью почти 30 человек, которые совершали мошеннические действия в отношении пожилых граждан на территории пяти субъектов РФ. Используя мобильную связь, они представлялись сотрудниками банков, социальных служб и под видом получения компенсации за покупку ранее приобретенных товаров или лекарств похищали сбережения пенсионеров. Доказана причастность фигурантов к 87 эпизодам.