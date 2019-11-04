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04.11.2019 12:45
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать торты и пирожные

Текст: Руслан Мельников
Специалисты рассказали о правилах, которых следует придерживаться при покупке кондитерских изделий.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Эти рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора. Специалисты ведомства, в частности, отмечают, что "кондитерка" должна перевозиться в закрытых лотках и специально предназначенных для этого машинах с полками. Хранить такую продукцию можно только в чистых и сухих помещениях, которые к тому же должны хорошо проветриваться. Нельзя хранить сладости вплотную со стенами помещений, без подтоварников и на стеллажах, поднятых меньше, чем на 35 сантиметров от пола.

Фото: REUTERS
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Покупателям настоятельно рекомендуется читать состав ингредиентов, использованных при изготовлении торта. Наличие в нем меланжа, растительных сливок, загустителей и эмульгаторов может негативно повлиять на здоровье.

Также отмечается, что срок хранения у разных тортов и пирожных отличается. Например, при температуре от +2 до +6 градусов кондитерские изделия без кремовой отделки можно хранить 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой или со сливочным кремом, а также пирожное "Картошка" - 36 часов. А вот для сладостей с заварным кремом и кремом из взбитых сливок срок хранения в таких условиях не должен превышать шести часов.

Приобретать "кондитерку" лучше в стационарных предприятиях, где имеются необходимые условия для ее хранения. Причем предпочтительно ориентироваться на местную продукцию, потому что доставляемые издалека импортные сладости могут содержать консерванты, чтобы продукция не испортилась во время перевозки. Нужно учитывать дату изготовления, срок реализации и условия, в которых продаются кондитерские изделия. Также специалисты советуют читать то, что написано на этикетке мелким шрифтом.

И еще одна рекомендация от Роспотребнадзора: не покупать слишком хрупкие и легко рассыпающиеся печенье и пряники.

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