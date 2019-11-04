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04.11.2019 21:33
Рубрика: В мире

В США испытали новейший космический корабль Starliner

Текст: Константин Волков
Фото: Boeing / youtube.com Фото: Boeing / youtube.com
Фото: Boeing / youtube.com

На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.

Фото: NASA
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В ходе испытаний, продолжавшихся менее двух минут, корабль без экипажа поднялся на высоту 1,3 километра. Затем сработал механизм отделения модуля космонавтов. Раскрылись два парашюта из трех, после чего модуль плавно приземлился.

Как заявила комментатор от NASA, "тест оказался крайне удачным". Теперь специалистам предстоит проанализировать результаты, в том числе выяснить, почему не раскрылся третий парашют.

Starliner (CST-100) - частично многоразовый пилотируемый космический корабль, разработанный корпорацией Boeing при организации и финансировании со стороны NASA в рамках Программы развития космических пилотируемых кораблей. Предполагается, что первый полет без экипажа может состояться уже в декабре этого года. Корабль пробудет пристыкованным к станции в течение месяца, после чего вернется на Землю. Полет с экипажем намечен на первый квартал 2020 года.

Фото: NASA/nasa.gov
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Главной задачей Starliner станет доставка к МКС экипажа из четырех человек и минимум 100 килограммов груза,

Изначально планировалось, что корабль полетит уже в 2014 году, однако из-за задержек различного рода, в том числе и по техническим причинам, только сейчас создатели начали полетные испытания.

В мире США Общество Космос
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