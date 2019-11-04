В США Трампа обвинили в желании отнять у сирийцев нефть

Дональда Трампа обвинили в том, что он захватил месторождения нефти, которые принадлежат сирийскому народу. С этим заявлением выступила конгрессвумен Тулси Габбард на канале Fox News.

Напомним, что она является претендентом на пост президента США от Демократической партии.

"Трамп изначально хотел вернуть американских солдат из Сирии домой, но теперь его желание оставить их в Сирии не для того, чтобы бороться с террористами, а для охраны нефтяных месторождений, принадлежавших сирийскому народу", - отметила Тулси Габбард.

Она уверена, что это тактика бесконечной войны во имя смены режима в Сирии, которую не надо было и начинать.

Ранее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли объявил, что США сохранят в Сирии контроль над нефтяными запасами в провинции Дейр-эз-Зор.