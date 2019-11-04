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"ВКонтакте" обрушился во многих городах России

Текст:   Антон Благовещенский
04.11.2019,  
17:09
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пользователи из многих крупных городов России столкнулись с недоступностью сайта "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Наиболее часто люди жалуются на недоступность сообщения и главной страницы ресурса. На сервисной странице "Текущее состояние платформы" сообщается, что в работе системы сообщений наблюдаются проблемы.

В Twitter продолжают появляться жалобы на недоступность ресурса.

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