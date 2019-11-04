"ВКонтакте" обрушился во многих городах России

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Пользователи из многих крупных городов России столкнулись с недоступностью сайта "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.
Наиболее часто люди жалуются на недоступность сообщения и главной страницы ресурса. На сервисной странице "Текущее состояние платформы" сообщается, что в работе системы сообщений наблюдаются проблемы.
В Twitter продолжают появляться жалобы на недоступность ресурса.
Вк умер :(— Masha Nazarova (@MashaNjp) November 4, 2019
Как всегда не вовремя 🤪
У меня одной вк болеет?— Alexandra (@Alexandrazh_) November 4, 2019
Зашла в тви чисто убедиться, что ВК сломался у всех.— ange_l💫 (@May_Angel_top) November 4, 2019