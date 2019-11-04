"ВКонтакте" обрушился во многих городах России

Пользователи из многих крупных городов России столкнулись с недоступностью сайта "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Наиболее часто люди жалуются на недоступность сообщения и главной страницы ресурса. На сервисной странице "Текущее состояние платформы" сообщается, что в работе системы сообщений наблюдаются проблемы.

В Twitter продолжают появляться жалобы на недоступность ресурса.

Вк умер :(

Как всегда не вовремя 🤪 — Masha Nazarova (@MashaNjp) November 4, 2019

У меня одной вк болеет? — Alexandra (@Alexandrazh_) November 4, 2019