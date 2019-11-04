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"ВКонтакте" запретила оскорблять друг друга в комментариях

Текст:   Антон Благовещенский
04.11.2019,  
16:56

Соцсеть "ВКонтакте" в День народного единства запустила функцию по борьбе с оскорблениями в комментариях.

Специальный алгоритм определит, есть ли в тексте комментария признаки оскорбления. Если они имеются, автору будет предложено не тратить время на агрессию и не публиковать обидную реплику.

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Новая возможность позволит защитить подростков от издевательств и предотвратить травлю по национальному признаку. Эксперимент продлится один день, после чего команда соцсети оценит, насколько эффективно предупреждение об обидном комментарии снижает количество негатива.

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