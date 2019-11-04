"ВКонтакте" запретила оскорблять друг друга в комментариях

Соцсеть "ВКонтакте" в День народного единства запустила функцию по борьбе с оскорблениями в комментариях.

Специальный алгоритм определит, есть ли в тексте комментария признаки оскорбления. Если они имеются, автору будет предложено не тратить время на агрессию и не публиковать обидную реплику.

Новая возможность позволит защитить подростков от издевательств и предотвратить травлю по национальному признаку. Эксперимент продлится один день, после чего команда соцсети оценит, насколько эффективно предупреждение об обидном комментарии снижает количество негатива.