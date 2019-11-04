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Рубрика: Власть

Военные РФ осуществят наблюдательные полеты над Германией и Италией

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости Фото: Игорь Руссак/РИА Новости
Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над территорией Германии в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, отметив, что полет состоится с 4 по 8 ноября с аэродрома открытого неба Кельн/Бонн на российском самолете наблюдения Ту-154м ЛК-1. Максимальная дальность - 1300 километров.

Какое будущее ждет Договор по открытому небу

По его словам, в этот же период Россия осуществит наблюдательный полет на самолете АН-30Б над территорией Италии. Он будет выполняться с аэродрома Чампино. Максимальная дальность полета составит 2015 километров. Отмечается, что маршруты всех полетов согласованы с наблюдаемыми сторонами, а на борту самолетов будут присутствовать немецкие и итальянские специалисты, пишет ТАСС.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба".

Власть Безопасность Армия В мире Европа Германия В мире Европа Италия
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