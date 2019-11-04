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Текст:   Екатерина Ясакова 
17:34 04.11.2019

Возраст не помеха

Возраст молодых семей поднимут до сорока лет

Возрастной ценз участников государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей может быть увеличен с 35 до 40 лет. С такой инициативой выступил Минстрой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минстрой, таким образом, намерен ввести дополнительную господдержку молодых семей.

Федеральная целевая программа "Жилище" и подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" подразумевает выделение из бюджета средств на помощь в покупке квартиры экономкласса в многоэтажных домах (или на первый взнос при получении ипотечного кредита). Участвовать в этой программе могут супруги до 35 лет.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Вместе с тем непонятно, кого именно следует считать "молодыми семьями". В законодательстве не закреплено это понятие. На этот момент недавно обращал внимание Минтруд.

"Инициатива расширит возможности для молодых семей, ранее не попадавших в программу", - считает Кирилл Сиволапов, руководитель отделения "Управление недвижимостью" факультета рыночных технологий ИОМ - РАНХиГС.

При этом возраст вступления в брак неуклонно растет в последние годы. В частности, по данным Росстата, за последние годы большинство женщин выходят замуж в возрасте от 25 до 34 лет. "По нашим данным, ядро "семейной" покупательской аудитории приходится как раз на возрастную категорию 30-40 лет. Поэтому, действительно, такое решение однозначно является правильным и обоснованным", - заключила Ольга Магилина, заместитель генерального директора девелоперской компании KASKAD Недвижимости.

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