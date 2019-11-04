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Рубрика: Власть

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Выросло число мошенников, разоблаченных нотариусами
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
На дверях нотариальных контор впору вешать предупреждения для мошенников: визит к нотариусу вреден аферистам, так как может привести на скамью подсудимых.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате России, благодаря Единой информационной системе нотариата выросло количество разоблаченных нотариусами мошенников.

Например, в этом году суды вынесли три приговора мошенникам, которых помогла вывести на чистую воду одна из столичных нотариусов Ольга Савина.

Фото: istock
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В первом случае была спасена квартира пожилой москвички. К нотариусу обратилась пожилая гражданка, желающая оформить доверенность на продажу своей квартиры в одном из престижных районов столицы. Клиентка представилась И.Д. Васильевой (имя изменено) и показала нотариусу паспорт.

Прежде чем начинать действие, нотариус всегда должен убедиться, что перед ним именно тот человек, за которого он себя выдает. Просто посмотреть паспорт мало, надо проверить и подлинность документа. С помощью Единой информационной системы нотариата нотариус проверила паспорт по базе ФМС. Фотографии не совпали, в базе миграционной службы хранился паспорт с одной фотографией, а нотариусу показали паспорт с совсем другим портретом.

При этом перед нотариусом был тот же самый паспорт, просто изначально в нем была совсем другая фотография. То есть раньше с этим документом ходил один человек, теперь - другой. А это значило, что обратившаяся к нотариусу клиентка - не Васильева.

Мошенники каким-то образом получили паспорт москвички - украли или нашли, уже не важно, переклеили в нем фотографию и попытались завладеть ее жильем.

Схема была проста: получить доверенность на продажу имущества и продать. В этом случае договор бы подписывали представители, а не липовая хозяйка. Затем продавцы могли бы искренне развести руками, мол, сами стали жертвой обмана, и исчезнуть с деньгами.

Но сегодня рассчитывать на оформление через нотариуса липовой доверенности как минимум наивно. Нотариус обратилась в полицию.

В двух других случаях мошенники пытались оформить на себя квартиры умерших людей, не имея на то прав. Каждый раз мошенники готовили пакеты поддельных документов.

Женщина обратилась к умельцам, которые изготовили фальшивые документы об удочерении, якобы пять лет назад умершая подруга ввела ее в семью, и теперь она претендует на квартиру в Москве

Например, гражданка Л., работающая, кстати, мойщицей автомобилей в гараже при управлении по обслуживанию дипломатического корпуса, решила выдать себя за наследницу своей знакомой Я. Женщина подготовила фальшивый документ, подтверждавший, что пять лет назад подруга удочерила ее, и теперь Л., как приемная дочь, является самой главной наследницей.

С подделкой Л. направилась к нотариусу, чтобы открыть наследственное дело. Нотариус, проверяя представленные документы, распознала подделку, но виду не подала. Как и положено в таких случаях - обратилась в полицию.

Женщине был назначен прием, на котором она якобы должна была получить свидетельство о праве на наследство. Вместо этого Л. была задержана и осуждена на три года колонии.

Власть Право Личные документы
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