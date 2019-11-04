Заключенные смогут требовать компенсации за плохие условия в тюрьме

Соответствующая инициатива была внесена в парламент правительством страны и принята Госдумой в первом чтении.

"Законодательство предоставляет заключенным определенные права и гарантии, в частности, на цивилизованные условия содержания, - рассказал в свое время председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Подготовленный проект создает дополнительный механизм защиты граждан, оказавшихся в местах лишения свободы. При разработке законопроекта учитывались стандарты международного права и практики Европейского суда, а также опыт нормативно-правового регулирования схожих правоотношений в других странах. В частности, было принято во внимание, что создаваемое средство правовой защиты должно быть ясным, понятным и доступным".

Ключевое слово в проекте - "нарушения". Тюрьма никому не нравится, но только за то, что человеку в ней плохо, никто платить не станет. Компенсации будут положены, если условия не соответствуют нормам. Например, тюремная пайка меньше положенного. Или в камере слишком холодно. И так далее.

Подать жалобу можно будет в ближайший от казенного дома районный суд. Рассматриваться такой иск будет в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства. Напомним, это специальная процедура, предусмотренная для споров граждан с государственными ведомствами. Предполагается, что размеры компенсаций нашими судами будут назначаться с учетом европейской практики.

"При этом не предусматривается чрезмерного бремени доказывания, налагаемого на заявителя в рамках рассмотрения дела о взыскании компенсации, - подчеркивают в министерстве юстиции России. - Обязанность опровержения доводов заявителя по существу возлагается на российские компетентные органы".

В частности, как пояснил недавно пленум Верховного суда России, суд при необходимости должен, например, запросить у администрации колонии фото или видео камеры либо назначить экспертизу условий содержания. Так что заключенному не придется самостоятельно доказывать, что квадратных метров в его камере не хватает.

Кроме того, выплата компенсации будет производиться вне зависимости от наличия вины Федеральной службы исполнения наказаний или каких-то должностных лиц в нарушениях.