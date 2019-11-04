Новости

Путин ратифицировал соглашение об исследовании космоса странами СНГ 19:24
Путин ратифицировал протокол о пенсиях жителям Болгарии 19:15
Артем Дзюба: После первого матча с "Лейпцигом" осталась недосказанность 19:04
Мирзов и Тиль вернулись в стартовый состав "Спартака" 19:00
Подержанный Volvo XC90 за 1,5 млн рублей: неразорительный премиум 19:00
В Белграде открыли бюст Евгения Примакова 18:34
В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине 18:25
Skoda частично рассекретила новую Octavia 18:20
Россия начнет сооружение второго блока АЭС "Бушер" в Иране 10 ноября 18:19
Названа неожиданная причина набора лишнего веса 17:59
В Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший из Германии 17:46
В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей 17:20
В Назрани похоронен убитый в Москве глава республиканского центра "Э" 17:03
"Тоттенхэм" оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку "Эвертона" 16:54
В Архангельске началась запись видеокниги "Читаем Абрамова" 16:52
В Ереване произошел пожар рядом с российской авиабазой 16:49
В Нижнем Новгороде жестоко убита беременная женщина 16:28
Вышел новый трейлер "Нового папы" 16:18
Стал известен гонорар Поветкина за бой против Хантера 16:16
Памятник Преподобному Серафиму Саровскому открыт в Тамбовской области 16:16
Создатель сериала по "Ведьмаку" пообещала минимум семь сезонов 16:05
На восстановление сгоревшего в Японии замка за 2 дня собрали 1 млн долларов 16:02
В Петрозаводске День народного единства отметили фестивалем варенья 16:00
Новая "Семейка Аддамс" возглавила российский прокат 15:26
Назван эффективный способ для безопасного снижения кровяного давления 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
04.11.2019 19:10
Рубрика: Общество

Желтый дракон хранит природу

В заповеднике Хуанлун обитают исчезающие виды животных
Текст: Ван Юй
Российская газета - Спецвыпуск № 248(8006)
Заповедник Хуанлун расположен на территории Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань. Он известен своими живописными озерами, заснеженными горными вершинами, долинами и лесами.

С самого высокого пика гор Миньшань - вершины Сюебаодин - открывается потрясающий вид на 3400 террасированных склонов и разноцветных водоемов, это поистине фантастическое зрелище! Кажется, что кромка водоемов выложена из драгоценного нефрита. Горная гряда протяженностью 3,6 километра по своей форме напоминает извивающегося дракона, отсюда и название заповедника - Хуанлун - Желтый дракон.

В этом районе расположены семь вершин, которым по пять тысяч лет, самые высокие - вершины Сюебаодин (5588 метров), Сюеланьшань (5440 метров) и Мэньдунфэн (5058 метров).

Заповедник Хуанлун расположен на восточной оконечности Цинхай-Тибетского плато, недалеко от Сычуаньской впадины, в районе водораздела рек Фуцзян, Миньцзян и Цзялинцзян. Здесь царит влажный климат, однако эта зона богата и хвойными лесами, и степным кустарником.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Началось онлайн-голосование в рамках фотоконкурса "Красоты Китая и России"

Особое географическое положение заповедника определило его флору и фауну. Так, здесь обитают животные, которые распространены и на севере, и на юге Китая. На высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря сохранились остатки древнего ледника.

В декабре 1992 года заповедник Хуанлун был занесен в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В докладе комиссии ЮНЕСКО сказано: "Долина заповедника Хуанлун на востоке Китая окружена ледниками и горными вершинами. Здесь обитают исчезающие виды животных, в том числе большие панды и золотистые обезьяны".

В Китае любят заповедник Хуанлун и стремятся сохранить его первозданную природу. В заповеднике трудятся десятки сотрудников, которые следят, чтобы туристы не нарушили его хрупкую экосистему, в период с декабря по март заповедник закрыт для посещения.

Общество Природа В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В США Трампа обвинили в желании отнять у сирийцев нефть
В Москве может быть побит температурный рекорд
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства
На Украине заявили о попытках свержения Зеленского
Старые iPhone превратились в "кирпичи" 3 ноября