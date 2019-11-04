Заповедник Хуанлун расположен на территории Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа провинции Сычуань. Он известен своими живописными озерами, заснеженными горными вершинами, долинами и лесами.

С самого высокого пика гор Миньшань - вершины Сюебаодин - открывается потрясающий вид на 3400 террасированных склонов и разноцветных водоемов, это поистине фантастическое зрелище! Кажется, что кромка водоемов выложена из драгоценного нефрита. Горная гряда протяженностью 3,6 километра по своей форме напоминает извивающегося дракона, отсюда и название заповедника - Хуанлун - Желтый дракон.

В этом районе расположены семь вершин, которым по пять тысяч лет, самые высокие - вершины Сюебаодин (5588 метров), Сюеланьшань (5440 метров) и Мэньдунфэн (5058 метров).

Заповедник Хуанлун расположен на восточной оконечности Цинхай-Тибетского плато, недалеко от Сычуаньской впадины, в районе водораздела рек Фуцзян, Миньцзян и Цзялинцзян. Здесь царит влажный климат, однако эта зона богата и хвойными лесами, и степным кустарником.

Особое географическое положение заповедника определило его флору и фауну. Так, здесь обитают животные, которые распространены и на севере, и на юге Китая. На высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря сохранились остатки древнего ледника.

В декабре 1992 года заповедник Хуанлун был занесен в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В докладе комиссии ЮНЕСКО сказано: "Долина заповедника Хуанлун на востоке Китая окружена ледниками и горными вершинами. Здесь обитают исчезающие виды животных, в том числе большие панды и золотистые обезьяны".

В Китае любят заповедник Хуанлун и стремятся сохранить его первозданную природу. В заповеднике трудятся десятки сотрудников, которые следят, чтобы туристы не нарушили его хрупкую экосистему, в период с декабря по март заповедник закрыт для посещения.