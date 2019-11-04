Во вторник стартует четвертый тур группового этапа Лиги чемпионов. Среди тех, кто сыграет в первый игровой день, - и питерский "Зенит". Подопечные Сергея Семака на своем поле примут немецкий "РБ Лейпциг".

Две недели назад "сине-бело-голубые" встречались с тем же соперником на выезде. "Зенит" вел в счете, но в итоге уехал восвояси ни с чем - 1:2. То поражение не стало чем-то критическим. На данный момент питерцы с четырьмя баллами занимают в группе "G" второе место, отставая от лидирующего "Лейпцига" на два очка. Другое дело, что плотность в квартете запредельная. Вровень с "Зенитом" идет французский "Лион", а у португальской "Бенфики", замыкающей турнирную таблицу, всего на одно очко меньше. То есть все четыре команды по-прежнему сохраняют реальные шансы на выход из группы.

У "Зенита" стратегически одна из самых выгодных позиций: домашняя победа над "Лейпцигом" позволит питерцам выйти на первое место в группе. Вот только добиться нужного результата зенитовцам будет не проще, чем две недели назад. Тогда, к слову, "РБ Лейпциг" находился в "яме". Победа над "Зенитом" стала для подопечных Юлиана Нагельсмана первой за пять матчей. Зато сейчас "быки", как называют команду по имени владельца клуба, компании "Ред Булл", набрали фантастическую форму. В двух последних матчах "Лейпциг" одержал победу с общим счетом 14:1. Сначала в Кубке Германии был повержен "Вольфсбург" - 6:1, а в субботу еще большему разгрому подвергся "Майнц" - 8:0. В этих играх особенно свирепствовал 23-летний форвард "Лейпцига" Тимо Вернер. В Кубке он оформил дубль, а в матче с "Майнцем" сделал сразу два хет-трика: голевой и ассистентский. Как выяснилось, Вернер стал первым за 18 лет игроком в бундеслиге, набравшим 3+3 по системе "гол+пас" в отдельно взятом матче. Так что нейтрализация Тимо должна стать для "Зенита" одной из первейших задач.

Впрочем, свой козырь есть и у питерцев. Речь, разумеется, об Артеме Дзюбе. В матче с ЦСКА на выходных (1:1) 31-летний нападающий не забил, зато отдал голевую передачу. Таким образом, в 15 играх Российской премьер-лиги у него стало 18 (9+9) по той же системе "гол+пас", больше, чем у кого бы то ни было. Интересно, что в матче, проходившем в Лейпциге, ни Дзюба, ни Вернер результативными действиями не отметились.

В первом матче с "Лейпцигом" в гостях "Зенит" вел в счете, но в итоге уехал восвояси ни с чем, уступив - 1:2

Что касается матчей в остальных группах, то лишь одна команда может досрочно гарантировать себе путевку плей-офф. Если в квартете "Е" "Наполи" обыграет австрийский "Зальцбург", а бельгийский "Генк" не сможет одолеть "Ливерпуль", то итальянцы обеспечат себе место в группе не ниже второго.

Матч с самой громкой афишей пройдет в немецком Дортмунде, где "Боруссия" примет итальянский "Интер". В первом матче "Интер" был сильнее - 2:0. Сейчас у обеих команд по четыре очка: поражение очень серьезно понизит шансы неудачника на выход из группы "F", особенно если вспомнить, что в ней выступает еще и "Барселона", которая лидирует с семью очками. На выходных каталонцы сенсационно проиграли в чемпионате Испании "Леванте" - 1:3 и теперь горят желанием реабилитироваться на своем поле в игре с пражской "Славией".

Наконец, любопытная ситуация сложилась в квартете "H", возглавляемом дуэтом в составе "Челси" и "Аякса". Эти команды сразятся завтра между собой в Лондоне. В первом матче англичане были чуть сильнее - 1:0. Проигравший рискует быть отброшенным на третье место, если "Валенсия" с нашим Денисом Черышевым одолеет "Лилль".

Где будем смотреть

5 ноября, вторник,

"Матч ТВ"

21.00. "Зенит" - "РБ Лейпциг". Прямая трансляция