14 ноября состоится вручение премии AdIndex Awards 2019

14 ноября в клубе Gipsy пройдет церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций - AdIndex Awards 2019.

Награды получат рекламные агентства, ставшие лидерами двух рейтингов Digital Index и Technology Index, составляемых изданием о рекламе и маркетинге AdIndex уже более пяти лет. Победителей определят более 1,5 тысячи рекламодателей, принявших участие в опросах. Премии лучшим компаниям будут вручены в 30 номинациях. Гран-При получит агентство, удостоившееся максимальной оценки по совокупности номинаций.

Гостями мероприятия станут представители компаний-рекламодателей, площадок, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и звезды рунета.

Справка

AdIndex - информационное отраслевое издание о рынке рекламы и маркетинга в России. Уже 15 лет AdIndex также предоставляет заказчикам рекламных услуг ориентиры для выбора оптимального подрядчика в сфере ATL, BTL, Digital. AdIndex - это новостной ресурс AdIndex.ru, журнал AdIndex Print Edition, карты AdIndex Maps, исследовательский центр AdIndex Analytics, закрытая база данных с уникальной индустриальной информацией Data Center, отраслевые конференции, премии AdIndex Awards и образовательный проект ВОЛНА.