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05.11.2019 12:44
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" попросил отсрочить оснащение самолетов видеокамерами

Текст: Евгений Гайва
Авиакомпания "Аэрофлот" предложила перенести сроки оснащения видеокамерами самолетов российских авиакомпаний с 2020 года на более поздний срок, сообщают СМИ. В России пока отсутствует необходимая инфраструктура для передачи видеосигнала, считают представители авиаперевозчика.

В "Аэрофлоте" отмечают, что основные производители пассажирских самолетов пока не имеют технических решений и не применяют системы для передачи видеоинформации, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на материалы, подготовленные к заседанию подкомиссии по оценке фактического воздействия правительственной комиссии по административной реформе. Поэтому стоит отложить введение в действие новых норм, пока в стране не появится необходимая инфраструктура.

Фото: Gettyimages.
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Новые правила вводятся в постановлении правительства России от 2018 года "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности". С 2020 года вступает в силу требование к российским авиакомпаниям оснастить видеокамерами с возможностью передачи сигнала в режиме реального времени поступающие новые самолеты. С 2022 года видеокамеры также должны быть установлены на приобретаемых самолетах, уже бывших в эксплуатации. А с 2025 года видеокамеры должны появиться на всех самолетах, имеющихся у авиакомпаний.

В "Аэрофлоте" подсчитали, что на выполнение требований в 2020-2025 годах для 28 самолетов Airbus 350 придется дополнительно потратить порядка 7,9 миллиона долларов. Кроме того, такие правила нарушают принцип равной конкуренции, считают представители перевозчика. Дополнительные расходы на установку видеокамер и специализированного оборудования на самолетах понесут только российские авиакомпании, что поставит их в неравное положение с летающими в России самолетами иностранных компаний.

Нормы об оснащении лайнеров видеокамерами были введены для повышения уровня безопасности полетов. Предполагается, что с помощью видеокамер в автоматическом режиме будет фиксироваться состояние пилотов. Диспетчеры смогут на основе этой информации принимать решения и корректировать полет в случае необходимости.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот"
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