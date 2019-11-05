Американец собирался взорвать синагогу в Колорадо

Жителя Колорадо арестовали за планы устроить теракт в городе Пуэбло. Федеральное бюро расследований (ФБР) обратило внимание на расистские и антисемитские высказывания в соцсетях. Сообщения публиковал 27-летний Ричард Холцер.

Агенты бюро связались с парнем, чтобы выяснить, готов ли он перейти от слов к делу. Подозреваемый рассказал о планах начать "священную расовую войну". Например, используя ртуть, отравить прихожан синагоги. А дальше - больше. Холцер хотел приобрести динамит и все необходимое для бомбы.

Когда стало понятно, что подозреваемый не шутит, а самодельное взрывное устройство должно было стать главным оружием для борьбы с инакомыслящими, Холцера задержали. Теперь ему грозит пожизненное заключение, пишет РИА Новости.